29 апреля 2023
28 апреля 2023

Любитель шашлыка задержан на месте пожара в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, деревья, лес, задымление, лесной пожар
Челябинец решил пожарить шашлык в лесу и устроил пожар Фото:

В Челябинской области задержан местный житель, который спровоцировал лесной пожар. Мужчина жарил шашлыки на природе, сообщили в главном управлении лесами Челябинской области.

«В ходе патрулирования на территории Брединского лесничества обнаружен лесной пожар. Виновник задержан на месте, он жарил шашлыки», — уточнили в ведомстве.

На нарушителя составлен протокол по статье 8.32 КоАП («Нарушение правил пожарной безопасности в лесу»). Ему грозит крупный штраф.

В субботу аналогичная ситуация произошла в Челябинске. Там местные жители решили пожарить шашлыки на Университетской набережной и устроили ландшафтный пожар.

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В Челябинской области задержан местный житель, который спровоцировал лесной пожар. Мужчина жарил шашлыки на природе, сообщили в главном управлении лесами Челябинской области. «В ходе патрулирования на территории Брединского лесничества обнаружен лесной пожар. Виновник задержан на месте, он жарил шашлыки», — уточнили в ведомстве. На нарушителя составлен протокол по статье 8.32 КоАП («Нарушение правил пожарной безопасности в лесу»). Ему грозит крупный штраф. В субботу аналогичная ситуация произошла в Челябинске. Там местные жители решили пожарить шашлыки на Университетской набережной и устроили ландшафтный пожар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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