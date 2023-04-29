Челябинец решил пожарить шашлык в лесу и устроил пожар
В Челябинской области задержан местный житель, который спровоцировал лесной пожар. Мужчина жарил шашлыки на природе, сообщили в главном управлении лесами Челябинской области.
«В ходе патрулирования на территории Брединского лесничества обнаружен лесной пожар. Виновник задержан на месте, он жарил шашлыки», — уточнили в ведомстве.
На нарушителя составлен протокол по статье 8.32 КоАП («Нарушение правил пожарной безопасности в лесу»). Ему грозит крупный штраф.
В субботу аналогичная ситуация произошла в Челябинске. Там местные жители решили пожарить шашлыки на Университетской набережной и устроили ландшафтный пожар.
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