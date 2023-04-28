28 апреля 2023

Челябинцы устроили пожар на набережной, решив пожарить шашлыки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края, мыс Стрелка. Пермь, мангал, пикник, мусор в лесу, камское море, зона для пикника
Причиной пожара стал мангал Фото:

В Челябинске произошел ландшафтный пожар на Университетской набережной. Причиной возгорания стал мангал, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона тушили траву на Университетской набережной. Огонь охватил около 100 квадратных метров сухой растительности, а причина этому — мангал», — уточнили в ведомстве.

По сведениям МЧС, виновники пожара скрылись. Их разыскивают. В регионе действует особый противопожарный режим, в условиях которого использование мангала на природе запрещено.

Ранее крупный пожар произошел около коттеджного поселка «Малиновка» под Челябинском. Там загорелся камыш, пламя перешло вдоль высоководной линии с двух сторон к поселку.

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В Челябинске произошел ландшафтный пожар на Университетской набережной. Причиной возгорания стал мангал, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона тушили траву на Университетской набережной. Огонь охватил около 100 квадратных метров сухой растительности, а причина этому — мангал», — уточнили в ведомстве. По сведениям МЧС, виновники пожара скрылись. Их разыскивают. В регионе действует особый противопожарный режим, в условиях которого использование мангала на природе запрещено. Ранее крупный пожар произошел около коттеджного поселка «Малиновка» под Челябинском. Там загорелся камыш, пламя перешло вдоль высоководной линии с двух сторон к поселку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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