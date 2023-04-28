В Челябинске произошел ландшафтный пожар на Университетской набережной. Причиной возгорания стал мангал, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона тушили траву на Университетской набережной. Огонь охватил около 100 квадратных метров сухой растительности, а причина этому — мангал», — уточнили в ведомстве.
По сведениям МЧС, виновники пожара скрылись. Их разыскивают. В регионе действует особый противопожарный режим, в условиях которого использование мангала на природе запрещено.
Ранее крупный пожар произошел около коттеджного поселка «Малиновка» под Челябинском. Там загорелся камыш, пламя перешло вдоль высоководной линии с двух сторон к поселку.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.