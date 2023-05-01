01 мая 2023

РИАН: военных в зоне СВО обучат управлять роботами «Маркер»

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Российских военных обучат управлять роботами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, планируют обучить управлению перспективными боевыми роботами «Маркер». Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Компания является разработчиком роботов.

«В ближайшем будущем нам будет необходимо передать весь функционал управления тем подразделениям, которые будут эксплуатировать „Маркеры“ на поле боя. Мы стремимся к тому, чтобы для управления группировкой из два-три или даже пять таких роботов было достаточно всего одного оператора», — приводят слова Дудорова РИА Новости.

Робот может передвигаться на расстояния до 80 километров. «Речь идет не о дистанционно управляемой, а об автономной машине», — уточняет Дудоров. Технику тестируют в работе с дронами и оружием: противотанковыми комплексами, пулеметами, гранатометами.

Ранее сообщалось, что российские программисты разрабатывают оружие, которые будет управляться с помощью нейросети. Оно поможет спасать жизни солдат.

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Российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, планируют обучить управлению перспективными боевыми роботами «Маркер». Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Компания является разработчиком роботов. «В ближайшем будущем нам будет необходимо передать весь функционал управления тем подразделениям, которые будут эксплуатировать „Маркеры“ на поле боя. Мы стремимся к тому, чтобы для управления группировкой из два-три или даже пять таких роботов было достаточно всего одного оператора», — приводят слова Дудорова РИА Новости. Робот может передвигаться на расстояния до 80 километров. «Речь идет не о дистанционно управляемой, а об автономной машине», — уточняет Дудоров. Технику тестируют в работе с дронами и оружием: противотанковыми комплексами, пулеметами, гранатометами. Ранее сообщалось, что российские программисты разрабатывают оружие, которые будет управляться с помощью нейросети. Оно поможет спасать жизни солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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