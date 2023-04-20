В зоне СВО появится оружие, управляемое нейросетью

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные, сбойка
Российские разработчики представят оружие, управляемое нейросетью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские программисты разрабатывают оружие, которые будет управляться с помощью нейросети. Об этом рассказал стартапер Петр Кривохижин. Он объяснил, как нейросети помогут спасать жизни российских солдат.

«У нас близка к завершению разработка нейросети для распознавания целей. Осталось доработать нюансы, но дорабатывать можно бесконечно», — заявил Петр Кривохижин журналисту URA.RU. Он уточнил, что это длительный процесс, потому что нейросети необходимо тренировать.

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Кривохижин сообщил, что современные боевые действия нельзя свести до пушек и авиации — во многом это современные технологии и цифровой интеллект. Он уточнил, что создание такого оружия — это частная инициатива российских разработчиков, но ее уже обсуждают в правительстве. Появление прототипов в зоне СВО планируется к концу весны или началу лета.

Разработчик сайта Кремля Артем Геллер рассказал, что в будущем нейросети смогут заменить ряд профессий. Нейросети смогут эффективно выполнять работу экономистов, юристов и менеджеров.

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Российские программисты разрабатывают оружие, которые будет управляться с помощью нейросети. Об этом рассказал стартапер Петр Кривохижин. Он объяснил, как нейросети помогут спасать жизни российских солдат. «У нас близка к завершению разработка нейросети для распознавания целей. Осталось доработать нюансы, но дорабатывать можно бесконечно», — заявил Петр Кривохижин журналисту URA.RU. Он уточнил, что это длительный процесс, потому что нейросети необходимо тренировать. Кривохижин сообщил, что современные боевые действия нельзя свести до пушек и авиации — во многом это современные технологии и цифровой интеллект. Он уточнил, что создание такого оружия — это частная инициатива российских разработчиков, но ее уже обсуждают в правительстве. Появление прототипов в зоне СВО планируется к концу весны или началу лета. Разработчик сайта Кремля Артем Геллер рассказал, что в будущем нейросети смогут заменить ряд профессий. Нейросети смогут эффективно выполнять работу экономистов, юристов и менеджеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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