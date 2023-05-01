Свердловский омбудсмен Мерзлякова: заключенные из Сосьвы рвутся на Украину

Осужденные из Сосьвы хотят отправиться на СВО, заявила Мерзлякова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Около половины заключенных из сгоревшего ЛИУ-23 в Сосьве (Свердловская область), которых после пожара перевезли в ИК-3 в Краснотурьинск, собираются отправиться на фронт. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«У мужчин в ИК-3 атмосфера немного другая. Вопросы, которые их волнуют, — как попасть на фронт? Попросила поднять руки, кого волнует этот вопрос, — почти половина», — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам свердловского омбудсмена, в краснотурьинской колонии сейчас находятся почти все заключенные из Сосьвы, где произошел крупный пожар, уничтоживший ЛИУ-23 и более сотни домов. Однако часть заключенных, у кого остались признаки болезни, перевезли в ЛИУ-51 в Нижний Тагил.

Крупный пожар, который уничтожил 126 домов в поселке Сосьва, произошел 25 апреля. Огонь начал распространяться с пилорамы. В ходе расследования дела следователи уже задержали двух обвиняемых. После ЧП губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил выделить на нужды погорельцев 95 миллионов рублей, а также возвести 60-квартирный дом и индивидуальные дома для жителей поселка.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.