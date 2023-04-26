26 апреля 2023

Для погорельцев из Сосьвы построят новый многоквартирный дом

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В Сосьве начнется строительство 60-квартирного дома Фото:
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Пожары в Свердловской области

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели координационное совещание по вопросу ликвидации последствий крупного пожара в Сосьве. Евгений Куйвашев поставил задачу — восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона, сообщает пресс-служба главы региона.

«В ближайшее время в Сосьве по решению губернатора начнется строительство 60-квартирного дома для погорельцев. В поселке также развернется строительство индивидуальных модульных жилых домов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с главой МЧС России Александром Куренковым прибыли в Сосьву. Они приехали на север области после того, как 25 апреля там начался крупный пожар. Огонь уничтожил десятки домов. Также дотла сгорела тюремная больница. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

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Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели координационное совещание по вопросу ликвидации последствий крупного пожара в Сосьве. Евгений Куйвашев поставил задачу — восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона, сообщает пресс-служба главы региона. «В ближайшее время в Сосьве по решению губернатора начнется строительство 60-квартирного дома для погорельцев. В поселке также развернется строительство индивидуальных модульных жилых домов», — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с главой МЧС России Александром Куренковым прибыли в Сосьву. Они приехали на север области после того, как 25 апреля там начался крупный пожар. Огонь уничтожил десятки домов. Также дотла сгорела тюремная больница. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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