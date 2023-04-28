28 апреля 2023

Второго обвиняемого в пожаре в Сосьве отправили за решетку

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Мужчину, обвиняемого в пожаре, арестовали до 26 июня Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Управляющего пилорамой 29-летнего мужчину, который проходит обвиняемым в деле о крупном пожаре в поселке Сосьва, заключили под стражу до 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В Серове избрана мера пресечена для второго подозреваемого в деле о масштабном пожаре в Сосьве. Его арестовали до 26 июня», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Постановление суда пока что не вступило в законную силу.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности). Серовский прокурор счел, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей, скрыться от органов следствия и суда и воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

Ранее сообщалось об аресте первого фигуранта по делу о крупном пожаре в Сосьве. Суд отправил его за решетку до 26 июня.

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Управляющего пилорамой 29-летнего мужчину, который проходит обвиняемым в деле о крупном пожаре в поселке Сосьва, заключили под стражу до 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Серове избрана мера пресечена для второго подозреваемого в деле о масштабном пожаре в Сосьве. Его арестовали до 26 июня», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Постановление суда пока что не вступило в законную силу. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности). Серовский прокурор счел, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей, скрыться от органов следствия и суда и воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Ранее сообщалось об аресте первого фигуранта по делу о крупном пожаре в Сосьве. Суд отправил его за решетку до 26 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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