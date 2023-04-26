26 апреля 2023

Свердловские власти потратят десятки миллионов рублей на погорельцев Сосьвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прямое попадание в ТЦ в Калининском районе Донецка. Донецк, ДНР, мчс, дым, пожар, обрушение, последствия, спасатели, прилет, разбор завалов, ресторан, разрушения, обстрел
Пожар частично уничтожил поселок Сосьва Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Выплаты семьям погорельцев в Сосьве будут выделены из резервного фонда правительства Свердловской области. Речь идет о сумме в размере 95 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

«Для осуществления различных выплат, положенных жителям, губернатором принято решение о выделении из резервного фонда правительства Свердловской области порядка 95 миллионов рублей. Адресная помощь должна быть оказана семьям с детьми. Все пострадавшие от пожара получают временное жилье, одежду, лекарства, продукты питания», — говорится в сообщении.

По поручению Евгения Куйвашева минсоцполитики региона подготовит по каждому случаю индивидуальный «паспорт семьи». «В таком документе должна быть полная информация — от количества членов каждой семьи до нанесенного ущерба и конкретных потребностей людей. На месте будет работать представитель министерства — до окончательного решения всех вопросов», — сообщили в пресс-службе главы региона.

Ранее URA.RU писало, что для погорельцев из Сосьвы построят новый многоквартирный дом. В поселке также начнется строительство индивидуальных модульных жилых домов. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выплаты семьям погорельцев в Сосьве будут выделены из резервного фонда правительства Свердловской области. Речь идет о сумме в размере 95 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора. «Для осуществления различных выплат, положенных жителям, губернатором принято решение о выделении из резервного фонда правительства Свердловской области порядка 95 миллионов рублей. Адресная помощь должна быть оказана семьям с детьми. Все пострадавшие от пожара получают временное жилье, одежду, лекарства, продукты питания», — говорится в сообщении. По поручению Евгения Куйвашева минсоцполитики региона подготовит по каждому случаю индивидуальный «паспорт семьи». «В таком документе должна быть полная информация — от количества членов каждой семьи до нанесенного ущерба и конкретных потребностей людей. На месте будет работать представитель министерства — до окончательного решения всех вопросов», — сообщили в пресс-службе главы региона. Ранее URA.RU писало, что для погорельцев из Сосьвы построят новый многоквартирный дом. В поселке также начнется строительство индивидуальных модульных жилых домов. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...