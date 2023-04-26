Свердловские власти потратят десятки миллионов рублей на погорельцев Сосьвы

27 апреля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Пожар частично уничтожил поселок Сосьва Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Выплаты семьям погорельцев в Сосьве будут выделены из резервного фонда правительства Свердловской области. Речь идет о сумме в размере 95 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора. «Для осуществления различных выплат, положенных жителям, губернатором принято решение о выделении из резервного фонда правительства Свердловской области порядка 95 миллионов рублей. Адресная помощь должна быть оказана семьям с детьми. Все пострадавшие от пожара получают временное жилье, одежду, лекарства, продукты питания», — говорится в сообщении. По поручению Евгения Куйвашева минсоцполитики региона подготовит по каждому случаю индивидуальный «паспорт семьи». «В таком документе должна быть полная информация — от количества членов каждой семьи до нанесенного ущерба и конкретных потребностей людей. На месте будет работать представитель министерства — до окончательного решения всех вопросов», — сообщили в пресс-службе главы региона. Ранее URA.RU писало, что для погорельцев из Сосьвы построят новый многоквартирный дом. В поселке также начнется строительство индивидуальных модульных жилых домов. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

Выплаты семьям погорельцев в Сосьве будут выделены из резервного фонда правительства Свердловской области. Речь идет о сумме в размере 95 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора. «Для осуществления различных выплат, положенных жителям, губернатором принято решение о выделении из резервного фонда правительства Свердловской области порядка 95 миллионов рублей. Адресная помощь должна быть оказана семьям с детьми. Все пострадавшие от пожара получают временное жилье, одежду, лекарства, продукты питания», — говорится в сообщении. По поручению Евгения Куйвашева минсоцполитики региона подготовит по каждому случаю индивидуальный «паспорт семьи». «В таком документе должна быть полная информация — от количества членов каждой семьи до нанесенного ущерба и конкретных потребностей людей. На месте будет работать представитель министерства — до окончательного решения всех вопросов», — сообщили в пресс-службе главы региона. Ранее URA.RU писало, что для погорельцев из Сосьвы построят новый многоквартирный дом. В поселке также начнется строительство индивидуальных модульных жилых домов. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.