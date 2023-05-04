Песков посмеялся над заявлениями об инсценировке атаки на Кремль

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
США и Украина причастны к атаке на Кремль, сказал Дмитрий Песков Фото:

Попытки США и Украины откреститься от атаки на Кремль смехотворны. Вашингтон должен понимать, что Россия в курсе о его причастности к атаке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие попытки от этого [атаки на Кремль] откреститься, и в Киеве и в Вашингтоне смехотворны. Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается в США, а исполняется Украиной. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы знаем [о его причастности к террористическим актам]», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ также напомнил о том, что мировое сообщество неоднократно сталкивалось с проявлением «чудовищного терроризма» со стороны США.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Попытки США и Украины откреститься от атаки на Кремль смехотворны. Вашингтон должен понимать, что Россия в курсе о его причастности к атаке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Такие попытки от этого [атаки на Кремль] откреститься, и в Киеве и в Вашингтоне смехотворны. Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается в США, а исполняется Украиной. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы знаем [о его причастности к террористическим актам]», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ также напомнил о том, что мировое сообщество неоднократно сталкивалось с проявлением «чудовищного терроризма» со стороны США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...