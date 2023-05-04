Песков посмеялся над заявлениями об инсценировке атаки на Кремль

04 мая 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

США и Украина причастны к атаке на Кремль, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Попытки США и Украины откреститься от атаки на Кремль смехотворны. Вашингтон должен понимать, что Россия в курсе о его причастности к атаке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Такие попытки от этого [атаки на Кремль] откреститься, и в Киеве и в Вашингтоне смехотворны. Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается в США, а исполняется Украиной. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы знаем [о его причастности к террористическим актам]», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ также напомнил о том, что мировое сообщество неоднократно сталкивалось с проявлением «чудовищного терроризма» со стороны США.

Попытки США и Украины откреститься от атаки на Кремль смехотворны. Вашингтон должен понимать, что Россия в курсе о его причастности к атаке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Такие попытки от этого [атаки на Кремль] откреститься, и в Киеве и в Вашингтоне смехотворны. Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается в США, а исполняется Украиной. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы знаем [о его причастности к террористическим актам]», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ также напомнил о том, что мировое сообщество неоднократно сталкивалось с проявлением «чудовищного терроризма» со стороны США.