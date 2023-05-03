В ХМАО побит температурный рекорд 60-летней давности

В Ханты-Мансийске (ХМАО) 4 мая 2023 года зафиксирована температура 23,8 градусов тепла, что побило рекорд, установленный в 1962 году. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Татьяна Соколова.
«Абсолютный максимум в Ханты-Мансийске зафиксирован 4 мая — температура воздуха на территории города составила 23,8 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 1962 года, тогда воздух прогрелся до плюс 23,5 градуса», — передает слова Соколовой ТАСС. Это максимальная температура воздуха в этот период, зафиксированная за всю историю наблюдений (более 100 лет).
Ранее URA.RU сообщало, что на территории Кондинского района ХМАО в предстоящие выходные температура воздуха прогреется до +26 градусов. В выходные на территории округа будет преимущественно облачно, возможны небольшие осадки в виде дождя.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.