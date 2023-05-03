03 мая 2023

В ХМАО побит температурный рекорд 60-летней давности

В Ханты-Мансийске 4 мая побит температурный рекорд 1962 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха в Ханты-Мансийске 4 мая поднялась до 23,8 градусов (фото из архива) Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) 4 мая 2023 года зафиксирована температура 23,8 градусов тепла, что побило рекорд, установленный в 1962 году. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Татьяна Соколова.

«Абсолютный максимум в Ханты-Мансийске зафиксирован 4 мая — температура воздуха на территории города составила 23,8 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 1962 года, тогда воздух прогрелся до плюс 23,5 градуса», — передает слова Соколовой ТАСС. Это максимальная температура воздуха в этот период, зафиксированная за всю историю наблюдений (более 100 лет).

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Кондинского района ХМАО в предстоящие выходные температура воздуха прогреется до +26 градусов. В выходные на территории округа будет преимущественно облачно, возможны небольшие осадки в виде дождя.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) 4 мая 2023 года зафиксирована температура 23,8 градусов тепла, что побило рекорд, установленный в 1962 году. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Татьяна Соколова. «Абсолютный максимум в Ханты-Мансийске зафиксирован 4 мая — температура воздуха на территории города составила 23,8 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 1962 года, тогда воздух прогрелся до плюс 23,5 градуса», — передает слова Соколовой ТАСС. Это максимальная температура воздуха в этот период, зафиксированная за всю историю наблюдений (более 100 лет). Ранее URA.RU сообщало, что на территории Кондинского района ХМАО в предстоящие выходные температура воздуха прогреется до +26 градусов. В выходные на территории округа будет преимущественно облачно, возможны небольшие осадки в виде дождя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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