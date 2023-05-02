В ХМАО на выходных придет потепление до +26 градусов

На территории Кондинского района (ХМАО) в предстоящие выходные температура воздуха прогреется до +26 градусов. Об этом рассказали синоптики на сайте сервиса Gismeteo.
«В воскресенье 7 мая на территории округа ночью ожидается плюсовая температура. Днем температура воздуха в поселке Кондинское и Междуреченский прогреется до +26 градусов. В Пыть-Яхе и Югорске потеплеет до +24, а в Сургуте и Нижневартовске максимальная температура составит +22 градуса», — сообщают синоптики сервиса Gismeteo.
Накануне, в субботу 6 мая самый жаркий день ожидается также в Кондинском районе. Температура воздуха прогреется +25 градусов. В Югорске и Нижневартовске в субботу ожидается +22, а в Сургуте и Пыть-Яхе +13,+16 градусов. В выходные на территории округа будет преимущественно облачно, возможны небольшие осадки в виде дождя.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в первые рабочие дни мая ожидается резкое потепление. В Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске максимальная температура воздуха днем 2 мая составит +23 градуса.
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