02 мая 2023
01 мая 2023

В ХМАО на выходных придет потепление до +26 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер. Тюмень, магнитная буря, солнце, гало, закат, вечер
В Кондинском районе в воскресенье воздух прогреется до +26 градусов Фото:

На территории Кондинского района (ХМАО) в предстоящие выходные температура воздуха прогреется до +26 градусов. Об этом рассказали синоптики на сайте сервиса Gismeteo.

«В воскресенье 7 мая на территории округа ночью ожидается плюсовая температура. Днем температура воздуха в поселке Кондинское и Междуреченский прогреется до +26 градусов. В Пыть-Яхе и Югорске потеплеет до +24, а в Сургуте и Нижневартовске максимальная температура составит +22 градуса», — сообщают синоптики сервиса Gismeteo.

Накануне, в субботу 6 мая самый жаркий день ожидается также в Кондинском районе. Температура воздуха прогреется +25 градусов. В Югорске и Нижневартовске в субботу ожидается +22, а в Сургуте и Пыть-Яхе +13,+16 градусов. В выходные на территории округа будет преимущественно облачно, возможны небольшие осадки в виде дождя.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в первые рабочие дни мая ожидается резкое потепление. В Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске максимальная температура воздуха днем 2 мая составит +23 градуса.

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На территории Кондинского района (ХМАО) в предстоящие выходные температура воздуха прогреется до +26 градусов. Об этом рассказали синоптики на сайте сервиса Gismeteo. «В воскресенье 7 мая на территории округа ночью ожидается плюсовая температура. Днем температура воздуха в поселке Кондинское и Междуреченский прогреется до +26 градусов. В Пыть-Яхе и Югорске потеплеет до +24, а в Сургуте и Нижневартовске максимальная температура составит +22 градуса», — сообщают синоптики сервиса Gismeteo. Накануне, в субботу 6 мая самый жаркий день ожидается также в Кондинском районе. Температура воздуха прогреется +25 градусов. В Югорске и Нижневартовске в субботу ожидается +22, а в Сургуте и Пыть-Яхе +13,+16 градусов. В выходные на территории округа будет преимущественно облачно, возможны небольшие осадки в виде дождя. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в первые рабочие дни мая ожидается резкое потепление. В Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске максимальная температура воздуха днем 2 мая составит +23 градуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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