В ХМАО на выходных придет потепление до +26 градусов

03 мая 2023 в 06:55 Размер текста - 17 +

В Кондинском районе в воскресенье воздух прогреется до +26 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU На территории Кондинского района (ХМАО) в предстоящие выходные температура воздуха прогреется до +26 градусов. Об этом рассказали синоптики на сайте сервиса Gismeteo. «В воскресенье 7 мая на территории округа ночью ожидается плюсовая температура. Днем температура воздуха в поселке Кондинское и Междуреченский прогреется до +26 градусов. В Пыть-Яхе и Югорске потеплеет до +24, а в Сургуте и Нижневартовске максимальная температура составит +22 градуса», — сообщают синоптики сервиса Gismeteo. Накануне, в субботу 6 мая самый жаркий день ожидается также в Кондинском районе. Температура воздуха прогреется +25 градусов. В Югорске и Нижневартовске в субботу ожидается +22, а в Сургуте и Пыть-Яхе +13,+16 градусов. В выходные на территории округа будет преимущественно облачно, возможны небольшие осадки в виде дождя. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в первые рабочие дни мая ожидается резкое потепление. В Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске максимальная температура воздуха днем 2 мая составит +23 градуса.

На территории Кондинского района (ХМАО) в предстоящие выходные температура воздуха прогреется до +26 градусов. Об этом рассказали синоптики на сайте сервиса Gismeteo. «В воскресенье 7 мая на территории округа ночью ожидается плюсовая температура. Днем температура воздуха в поселке Кондинское и Междуреченский прогреется до +26 градусов. В Пыть-Яхе и Югорске потеплеет до +24, а в Сургуте и Нижневартовске максимальная температура составит +22 градуса», — сообщают синоптики сервиса Gismeteo. Накануне, в субботу 6 мая самый жаркий день ожидается также в Кондинском районе. Температура воздуха прогреется +25 градусов. В Югорске и Нижневартовске в субботу ожидается +22, а в Сургуте и Пыть-Яхе +13,+16 градусов. В выходные на территории округа будет преимущественно облачно, возможны небольшие осадки в виде дождя. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в первые рабочие дни мая ожидается резкое потепление. В Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске максимальная температура воздуха днем 2 мая составит +23 градуса.