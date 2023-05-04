Сбежавший от ГИБДД курганский экс-полицейский смог отменить себе штраф

05 мая 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганец добился отмены штрафа за неподчинение ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший сотрудник отдела полиции «Куртамышский», оштрафованный за неподчинение сотрудникам ДПС, добился отмены постановления. Об этом URA.RU рассказал его защитник, подавший апелляцию на решение суда. «Курганский облсуд отменил постановление районного суда, оштрафовавшего сотрудника полиции по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции)», — сообщил курганский адвокат Алексей Кондратьев. Мужчина получил административный штраф в размере трех тысяч рублей после оказания сопротивления сотрудникам ГИБДД, которые догоняли нетрезвого водителя. В ходе апелляционного заседания стороне защиты удалось доказать, что полицейский не мог быть объектом административного наказания. Согласно законодательству, он подлежал дисциплинарной ответственности. Производство по административному нарушению отменили. После инцидента полицейский был уволен из рядов полиции. На итоги проведения служебной проверки также будет подана жалоба, сообщил редакции адвокат. Ранее URA.RU сообщало, что курганского полицейского уволили со службы. Причиной стало совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.

Бывший сотрудник отдела полиции «Куртамышский», оштрафованный за неподчинение сотрудникам ДПС, добился отмены постановления. Об этом URA.RU рассказал его защитник, подавший апелляцию на решение суда. «Курганский облсуд отменил постановление районного суда, оштрафовавшего сотрудника полиции по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции)», — сообщил курганский адвокат Алексей Кондратьев. Мужчина получил административный штраф в размере трех тысяч рублей после оказания сопротивления сотрудникам ГИБДД, которые догоняли нетрезвого водителя. В ходе апелляционного заседания стороне защиты удалось доказать, что полицейский не мог быть объектом административного наказания. Согласно законодательству, он подлежал дисциплинарной ответственности. Производство по административному нарушению отменили. После инцидента полицейский был уволен из рядов полиции. На итоги проведения служебной проверки также будет подана жалоба, сообщил редакции адвокат. Ранее URA.RU сообщало, что курганского полицейского уволили со службы. Причиной стало совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.