Курганского полицейского уволили после неподчинения сотрудникам ГИБДД

Сотрудника отдела полиции «Куртамышский» (Курганская область), оказавшего сопротивление сотрудникам Госавтоинспекции в нетрезвом виде, уволили после внутренней проверки. Об этом URA.RU рассказали в УМВД региона.
«По результатам служебной проверки [полицейский] уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника, — сообщили в полиции в ответ на запрос. Мужчина оказал неповиновение сотрудникам ГИБДД при задержании в нерабочее время, в суде выяснилось, что он был нетрезв.
Куртамышского участкового по результатам проверки уволили в начале февраля. Его руководители также были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее URA.RU сообщало, что нетрезвый полицейский оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД в ночное время. Мужчину пытались задержать, когда он ехал на автомобиле, но догнать его удалось лишь возле дома.
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