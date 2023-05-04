Курганского полицейского уволили после неподчинения сотрудникам ГИБДД

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Спиридонов Алексей, главный инспектор ГИБДД, во время прямой линии. Екатеринбург, гаи, мигалка, сирена, машина полиции, полицейская машина, гибдд, дпс
Ночная поездка сотрудника полиции в нетрезвом виде окончилась увольнением Фото:

Сотрудника отдела полиции «Куртамышский» (Курганская область), оказавшего сопротивление сотрудникам Госавтоинспекции в нетрезвом виде, уволили после внутренней проверки. Об этом URA.RU рассказали в УМВД региона.

«По результатам служебной проверки [полицейский] уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника, — сообщили в полиции в ответ на запрос. Мужчина оказал неповиновение сотрудникам ГИБДД при задержании в нерабочее время, в суде выяснилось, что он был нетрезв.

Куртамышского участкового по результатам проверки уволили в начале февраля. Его руководители также были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что нетрезвый полицейский оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД в ночное время. Мужчину пытались задержать, когда он ехал на автомобиле, но догнать его удалось лишь возле дома.

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Сотрудника отдела полиции «Куртамышский» (Курганская область), оказавшего сопротивление сотрудникам Госавтоинспекции в нетрезвом виде, уволили после внутренней проверки. Об этом URA.RU рассказали в УМВД региона. «По результатам служебной проверки [полицейский] уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника, — сообщили в полиции в ответ на запрос. Мужчина оказал неповиновение сотрудникам ГИБДД при задержании в нерабочее время, в суде выяснилось, что он был нетрезв. Куртамышского участкового по результатам проверки уволили в начале февраля. Его руководители также были привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что нетрезвый полицейский оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД в ночное время. Мужчину пытались задержать, когда он ехал на автомобиле, но догнать его удалось лишь возле дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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