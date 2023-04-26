Пьяный курганский полицейский оказал сопротивление сотрудникам ДПС

Курганского полицейского пришлось усмирять при помощи наручников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудника отдела полиции «Куртамышский» (Курганская область) оштрафовали за неподчинение сотрудникам ДПС, задержавшим его в нетрезвом состоянии. Информация появилась на сайте судебных актов.

«Препятствовал исполнению служебных обязанностей сотрудниками полиции, отказывался пройти в служебный автомобиль [ГИБДД], <…> В связи с тем, что П. является сотрудником полиции, <…> судья приходит к выводу о назначении ему наказания за совершенное административное правонарушение в виде штрафа», — сообщается в материалах дела. За неповиновение сотрудникам полиции при исполнении (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) мужчину оштрафовали на три тысячи рублей.

Согласно материалам дела, нетрезвого участкового из Куртамыша задержали сотрудники ДПС около часу ночи в подъезде своего дома. До этого он управлял машиной и не остановился по требованию наряда ДПС. Догнать водителя удалось лишь в его дворе. В суде сотрудник утверждал, что никуда не ездил, сидел в машине, после чего пошел домой и был задержан.

На требование проследовать в служебный автомобиль мужчина «отказывался пройти <…>, размахивал руками, хватался за форменную одежду и пытался убежать». Чтобы успокоить его, сотрудники ДПС применили наручники.

Суд учел, что отягчающим обстоятельством было совершение проступка в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку административный арест в отношении сотрудников полиции не применяется, было решено оштрафовать участкового.

Редакция URA.RU запросила комментарий в УМВД области относительно случившегося. В полиции ответили, что «проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел».

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего курганского полицейского задержали по обвинению в пытках. Экс-сотрудник шадринского отдела якобы превысил полномочия при допросе задержанного, сломав ему ребра.