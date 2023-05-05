Bloomberg: в Британии призвали к свержению монархии

05 мая 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Принц Чарльз дождался короны только в прошлом году Фото: Министерство обороны Великобритании Великобритании следует избавиться от монархии: стране необходимо решать насущные проблемы вместо того, чтобы «щедро воспроизводить свое прошлое». Такое мнение в преддверии грядущей коронации Карла III выразил обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра (Pankaj Mishra). «74-летний британец официально приступит к работе, обещанной ему при рождении, — само по себе странное событие в стране с рекордным уровнем неполной занятости и серьезным кризисом стоимости жизни», — отмечает Мишра. По его подсчетам, коронация обойдется британским налогоплательщикам в более чем 100 миллионов долларов. Автор статьи отмечает, что Британия сегодня является «глубоко раненой цивилизации», которая управляется ритуалами и мифами и неспособна к реформам и правильному толкованию нового мира». Он подчеркивает, что в стране растет детская бедность, сокращается продолжительность жизни и постоянно разгораются коррупционные скандалы. «Великобритания, когда-то вызывавшая всеобщее восхищение, стала предметом международного насмешки», — отмечает обозреватель, обвиняя в случившемся политиков-консерваторов и британскую прессу. «При них Великобритания пережила череду моральных, политических и экономических катастроф», — пишет он, вспоминая снижение зарплат, «безрассудную погоню за Brexit», коррупцию экс-премьера Бориса Джонсона и «экономическое безумие» его преемницы Лиз Трасс. «Опрос YouGov в этом месяце показал , что 64% британцев не очень или совсем не заботятся о коронации. Только трое из 10 человек в Британии считают монархию „очень важной“ — самый низкий показатель за всю историю наблюдений», — подчеркивает Мишра. Репрессии в отношении принца Гарри и его жены Меган Маркл вызвал недовольство молодых британцев. «Величайшей услугой его Величества будет упразднение его помпезной должности. Дорогостоящая нелепая коронация … должна стать грандиозной прощальной вечеринкой», — заключает автор. Церемония коронации Карла III состоится 6 мая. Он станет монархом после длительного правления своей матери, королевы Елизавета II, которая скончалась в возрасте 96 лет в сентябре 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Великобритании следует избавиться от монархии: стране необходимо решать насущные проблемы вместо того, чтобы «щедро воспроизводить свое прошлое». Такое мнение в преддверии грядущей коронации Карла III выразил обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра (Pankaj Mishra). «74-летний британец официально приступит к работе, обещанной ему при рождении, — само по себе странное событие в стране с рекордным уровнем неполной занятости и серьезным кризисом стоимости жизни», — отмечает Мишра. По его подсчетам, коронация обойдется британским налогоплательщикам в более чем 100 миллионов долларов. Автор статьи отмечает, что Британия сегодня является «глубоко раненой цивилизации», которая управляется ритуалами и мифами и неспособна к реформам и правильному толкованию нового мира». Он подчеркивает, что в стране растет детская бедность, сокращается продолжительность жизни и постоянно разгораются коррупционные скандалы. «Великобритания, когда-то вызывавшая всеобщее восхищение, стала предметом международного насмешки», — отмечает обозреватель, обвиняя в случившемся политиков-консерваторов и британскую прессу. «При них Великобритания пережила череду моральных, политических и экономических катастроф», — пишет он, вспоминая снижение зарплат, «безрассудную погоню за Brexit», коррупцию экс-премьера Бориса Джонсона и «экономическое безумие» его преемницы Лиз Трасс. «Опрос YouGov в этом месяце показал, что 64% британцев не очень или совсем не заботятся о коронации. Только трое из 10 человек в Британии считают монархию „очень важной“ — самый низкий показатель за всю историю наблюдений», — подчеркивает Мишра. Репрессии в отношении принца Гарри и его жены Меган Маркл вызвал недовольство молодых британцев. «Величайшей услугой его Величества будет упразднение его помпезной должности. Дорогостоящая нелепая коронация … должна стать грандиозной прощальной вечеринкой», — заключает автор. Церемония коронации Карла III состоится 6 мая. Он станет монархом после длительного правления своей матери, королевы Елизавета II, которая скончалась в возрасте 96 лет в сентябре 2022 года.