Bloomberg: в Британии призвали к свержению монархии

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Вооруженные силы Великобритании. stock, stock, чарльз, карл III, карл 3
Принц Чарльз дождался короны только в прошлом году Фото:

Великобритании следует избавиться от монархии: стране необходимо решать насущные проблемы вместо того, чтобы «щедро воспроизводить свое прошлое». Такое мнение в преддверии грядущей коронации Карла III выразил обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра (Pankaj Mishra).

«74-летний британец официально приступит к работе, обещанной ему при рождении, — само по себе странное событие в стране с рекордным уровнем неполной занятости и серьезным кризисом стоимости жизни», — отмечает Мишра. По его подсчетам, коронация обойдется британским налогоплательщикам в более чем 100 миллионов долларов.

Автор статьи отмечает, что Британия сегодня является «глубоко раненой цивилизации», которая управляется ритуалами и мифами и неспособна к реформам и правильному толкованию нового мира». Он подчеркивает, что в стране растет детская бедность, сокращается продолжительность жизни и постоянно разгораются коррупционные скандалы. «Великобритания, когда-то вызывавшая всеобщее восхищение, стала предметом международного насмешки», — отмечает обозреватель, обвиняя в случившемся политиков-консерваторов и британскую прессу. «При них Великобритания пережила череду моральных, политических и экономических катастроф», — пишет он, вспоминая снижение зарплат, «безрассудную погоню за Brexit», коррупцию экс-премьера Бориса Джонсона и «экономическое безумие» его преемницы Лиз Трасс.

«Опрос YouGov в этом месяце показал, что 64% британцев не очень или совсем не заботятся о коронации. Только трое из 10 человек в Британии считают монархию „очень важной“ — самый низкий показатель за всю историю наблюдений», — подчеркивает Мишра. Репрессии в отношении принца Гарри и его жены Меган Маркл вызвал недовольство молодых британцев.

«Величайшей услугой его Величества будет упразднение его помпезной должности. Дорогостоящая нелепая коронация … должна стать грандиозной прощальной вечеринкой», — заключает автор.

Церемония коронации Карла III состоится 6 мая. Он станет монархом после длительного правления своей матери, королевы Елизавета II, которая скончалась в возрасте 96 лет в сентябре 2022 года.

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Великобритании следует избавиться от монархии: стране необходимо решать насущные проблемы вместо того, чтобы «щедро воспроизводить свое прошлое». Такое мнение в преддверии грядущей коронации Карла III выразил обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра (Pankaj Mishra). «74-летний британец официально приступит к работе, обещанной ему при рождении, — само по себе странное событие в стране с рекордным уровнем неполной занятости и серьезным кризисом стоимости жизни», — отмечает Мишра. По его подсчетам, коронация обойдется британским налогоплательщикам в более чем 100 миллионов долларов. Автор статьи отмечает, что Британия сегодня является «глубоко раненой цивилизации», которая управляется ритуалами и мифами и неспособна к реформам и правильному толкованию нового мира». Он подчеркивает, что в стране растет детская бедность, сокращается продолжительность жизни и постоянно разгораются коррупционные скандалы. «Великобритания, когда-то вызывавшая всеобщее восхищение, стала предметом международного насмешки», — отмечает обозреватель, обвиняя в случившемся политиков-консерваторов и британскую прессу. «При них Великобритания пережила череду моральных, политических и экономических катастроф», — пишет он, вспоминая снижение зарплат, «безрассудную погоню за Brexit», коррупцию экс-премьера Бориса Джонсона и «экономическое безумие» его преемницы Лиз Трасс. «Опрос YouGov в этом месяце показал, что 64% британцев не очень или совсем не заботятся о коронации. Только трое из 10 человек в Британии считают монархию „очень важной“ — самый низкий показатель за всю историю наблюдений», — подчеркивает Мишра. Репрессии в отношении принца Гарри и его жены Меган Маркл вызвал недовольство молодых британцев. «Величайшей услугой его Величества будет упразднение его помпезной должности. Дорогостоящая нелепая коронация … должна стать грандиозной прощальной вечеринкой», — заключает автор. Церемония коронации Карла III состоится 6 мая. Он станет монархом после длительного правления своей матери, королевы Елизавета II, которая скончалась в возрасте 96 лет в сентябре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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