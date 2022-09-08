Букингемский дворец объявил о смерти Елизаветы II

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Королева умерла в возрасте 96 лет Фото:

Королева Великобритании Елизавета II умерла. Ей было 96 лет. Об этом сообщил Букингемский дворец.

«Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале», — указано на сайте Букингемского дворца. Сам сайт закрыл все разделы, его оформление теперь выполнено в черном цвете.

На момент смерти королева находилась в замке Балморал в Шотландии. Днем врачи сообщили об ухудшении ее состояния. Приближенные к ней лица сразу сообщили, что стоит готовиться к худшему. Вся королевская семья поехала к ней. Позднее The Guardian в эфире опубликовал срочную новость о ее смерти, которая оказалась неправдой. Ведущая международной новостной программы Impact Ялда Хаким извинилась за это сообщение.

Елизавета II родилась в 1926 году в семье герцога и герцогини Йоркских. Она взошла на престол в 1952 году. После ее смерти трон займет принц Чарльз.

По сообщению Букингемского дворца, королева скончалась еще днем

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Королева Великобритании Елизавета II умерла. Ей было 96 лет. Об этом сообщил Букингемский дворец. «Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале», — указано на сайте Букингемского дворца. Сам сайт закрыл все разделы, его оформление теперь выполнено в черном цвете. На момент смерти королева находилась в замке Балморал в Шотландии. Днем врачи сообщили об ухудшении ее состояния. Приближенные к ней лица сразу сообщили, что стоит готовиться к худшему. Вся королевская семья поехала к ней. Позднее The Guardian в эфире опубликовал срочную новость о ее смерти, которая оказалась неправдой. Ведущая международной новостной программы Impact Ялда Хаким извинилась за это сообщение. Елизавета II родилась в 1926 году в семье герцога и герцогини Йоркских. Она взошла на престол в 1952 году. После ее смерти трон займет принц Чарльз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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