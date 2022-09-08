Букингемский дворец объявил о смерти Елизаветы II

08 сентября 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Королева умерла в возрасте 96 лет Фото: сайт Букингемского дворца Королева Великобритании Елизавета II умерла. Ей было 96 лет. Об этом сообщил Букингемский дворец. «Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале», — указано на сайте Букингемского дворца. Сам сайт закрыл все разделы, его оформление теперь выполнено в черном цвете. На момент смерти королева находилась в замке Балморал в Шотландии. Днем врачи сообщили об ухудшении ее состояния. Приближенные к ней лица сразу сообщили, что стоит готовиться к худшему. Вся королевская семья поехала к ней. Позднее The Guardian в эфире опубликовал срочную новость о ее смерти, которая оказалась неправдой. Ведущая международной новостной программы Impact Ялда Хаким извинилась за это сообщение. Елизавета II родилась в 1926 году в семье герцога и герцогини Йоркских. Она взошла на престол в 1952 году. После ее смерти трон займет принц Чарльз. По сообщению Букингемского дворца, королева скончалась еще днем Сайт Букингемского дворца

Королева Великобритании Елизавета II умерла. Ей было 96 лет. Об этом сообщил Букингемский дворец. «Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале», — указано на сайте Букингемского дворца. Сам сайт закрыл все разделы, его оформление теперь выполнено в черном цвете. На момент смерти королева находилась в замке Балморал в Шотландии. Днем врачи сообщили об ухудшении ее состояния. Приближенные к ней лица сразу сообщили, что стоит готовиться к худшему. Вся королевская семья поехала к ней. Позднее The Guardian в эфире опубликовал срочную новость о ее смерти, которая оказалась неправдой. Ведущая международной новостной программы Impact Ялда Хаким извинилась за это сообщение. Елизавета II родилась в 1926 году в семье герцога и герцогини Йоркских. Она взошла на престол в 1952 году. После ее смерти трон займет принц Чарльз.