Командир «Ахмата» заявил о достаточном количестве боеприпасов для наступления

06 мая 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Глава ЧВК «Вагнер» ранее заявлял о нехватке боеприпасов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фронте у российской армии достаточно боеприпасов, чтобы как обороняться, так и производить наступление. Об этом сказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов «Сказать, что у нас какое-то сверхъестественное количество боеприпасов, мы об этом не скажем. Но достаточное для того, чтобы мы могли твердо обороняться и еще ежедневно наступать в направлении врага — я считаю, что этого достаточно», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24». Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы покинут Бахмут из-за нехватки боеприпасов и 10 мая «Вагнер» передаст позиции подразделениям Министерства обороны. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» готовы заменить штурмовые отряды основателя ЧВК «Вагнер».

На фронте у российской армии достаточно боеприпасов, чтобы как обороняться, так и производить наступление. Об этом сказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов «Сказать, что у нас какое-то сверхъестественное количество боеприпасов, мы об этом не скажем. Но достаточное для того, чтобы мы могли твердо обороняться и еще ежедневно наступать в направлении врага — я считаю, что этого достаточно», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24». Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы покинут Бахмут из-за нехватки боеприпасов и 10 мая «Вагнер» передаст позиции подразделениям Министерства обороны. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» готовы заменить штурмовые отряды основателя ЧВК «Вагнер».