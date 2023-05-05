05 мая 2023

Командир «Ахмата» заявил о достаточном количестве боеприпасов для наступления

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Глава ЧВК «Вагнер» ранее заявлял о нехватке боеприпасов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На фронте у российской армии достаточно боеприпасов, чтобы как обороняться, так и производить наступление. Об этом сказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

«Сказать, что у нас какое-то сверхъестественное количество боеприпасов, мы об этом не скажем. Но достаточное для того, чтобы мы могли твердо обороняться и еще ежедневно наступать в направлении врага — я считаю, что этого достаточно», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы покинут Бахмут из-за нехватки боеприпасов и 10 мая «Вагнер» передаст позиции подразделениям Министерства обороны. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» готовы заменить штурмовые отряды основателя ЧВК «Вагнер».

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На фронте у российской армии достаточно боеприпасов, чтобы как обороняться, так и производить наступление. Об этом сказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов «Сказать, что у нас какое-то сверхъестественное количество боеприпасов, мы об этом не скажем. Но достаточное для того, чтобы мы могли твердо обороняться и еще ежедневно наступать в направлении врага — я считаю, что этого достаточно», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24». Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы покинут Бахмут из-за нехватки боеприпасов и 10 мая «Вагнер» передаст позиции подразделениям Министерства обороны. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» готовы заменить штурмовые отряды основателя ЧВК «Вагнер».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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