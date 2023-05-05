Кадыров: бойцы спецназа «Ахмат» готовы заменить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Глава Чечени Рамзан Кадыров готов заменить штурмовые отряды основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина бойцами спецназа «Ахмат» в Артемовске (Бахмут). Бойцы ЧВК «Вагнер» играют решающую роль на бахмутском направлении.
«Если уйдет старший брат Пригожин и „Вагнер“, то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и „Ахмат“. Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что спецназ «Ахмат» готов войти в Бахмут и занять позиции всего за несколько часов.
Кадыров подчеркнул, что Пригожин заслуживает уважения за вклад в освобождение городов Донбасса. Глава Чечни подчеркнул, что вопрос нехватки боеприпасов у ЧВК «Вагнер» надо обсуждать для корректировки планов.
Кадыров привел в пример работу командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Он управляет отрядом, который сражается с противником на линии в сотни километров. По словам Кадырова, Алаудинов ни разу не делился в Интернете проблемами, с которым сталкиваются его бойцы. «Отмечу, что в Минобороны и Генштабе за редким исключением всегда шли навстречу чеченским подразделениям и помогали. А недопонимания и в обычной мирной жизни всегда присутствуют», — заключил Кадыров.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» покинут Бахмут из-за нехватки боеприпасов. Позиции займут солдаты, которые подчиняются Минобороны России.
Глава Чечени Рамзан Кадыров готов заменить штурмовые отряды основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина бойцами спецназа «Ахмат» в Артемовске (Бахмут). Бойцы ЧВК «Вагнер» играют решающую роль на бахмутском направлении. «Если уйдет старший брат Пригожин и „Вагнер“, то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и „Ахмат“. Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что спецназ «Ахмат» готов войти в Бахмут и занять позиции всего за несколько часов. Кадыров подчеркнул, что Пригожин заслуживает уважения за вклад в освобождение городов Донбасса. Глава Чечни подчеркнул, что вопрос нехватки боеприпасов у ЧВК «Вагнер» надо обсуждать для корректировки планов. Кадыров привел в пример работу командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Он управляет отрядом, который сражается с противником на линии в сотни километров. По словам Кадырова, Алаудинов ни разу не делился в Интернете проблемами, с которым сталкиваются его бойцы. «Отмечу, что в Минобороны и Генштабе за редким исключением всегда шли навстречу чеченским подразделениям и помогали. А недопонимания и в обычной мирной жизни всегда присутствуют», — заключил Кадыров. Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» покинут Бахмут из-за нехватки боеприпасов. Позиции займут солдаты, которые подчиняются Минобороны России.