Кадыров: бойцы спецназа «Ахмат» готовы заменить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

05 мая 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

Пригожин заслуживает уважения за вклад в освобождение городов Донбасса, заявил Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечени Рамзан Кадыров готов заменить штурмовые отряды основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина бойцами спецназа «Ахмат» в Артемовске (Бахмут). Бойцы ЧВК «Вагнер» играют решающую роль на бахмутском направлении. «Если уйдет старший брат Пригожин и „Вагнер“, то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и „Ахмат“. Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Он отметил, что спецназ «Ахмат» готов войти в Бахмут и занять позиции всего за несколько часов. Кадыров подчеркнул, что Пригожин заслуживает уважения за вклад в освобождение городов Донбасса. Глава Чечни подчеркнул, что вопрос нехватки боеприпасов у ЧВК «Вагнер» надо обсуждать для корректировки планов. Кадыров привел в пример работу командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Он управляет отрядом, который сражается с противником на линии в сотни километров. По словам Кадырова, Алаудинов ни разу не делился в Интернете проблемами, с которым сталкиваются его бойцы. «Отмечу, что в Минобороны и Генштабе за редким исключением всегда шли навстречу чеченским подразделениям и помогали. А недопонимания и в обычной мирной жизни всегда присутствуют», — заключил Кадыров. Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» покинут Бахмут из-за нехватки боеприпасов. Позиции займут солдаты, которые подчиняются Минобороны России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чечени Рамзан Кадыров готов заменить штурмовые отряды основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина бойцами спецназа «Ахмат» в Артемовске (Бахмут). Бойцы ЧВК «Вагнер» играют решающую роль на бахмутском направлении. «Если уйдет старший брат Пригожин и „Вагнер“, то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и „Ахмат“. Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что спецназ «Ахмат» готов войти в Бахмут и занять позиции всего за несколько часов. Кадыров подчеркнул, что Пригожин заслуживает уважения за вклад в освобождение городов Донбасса. Глава Чечни подчеркнул, что вопрос нехватки боеприпасов у ЧВК «Вагнер» надо обсуждать для корректировки планов. Кадыров привел в пример работу командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Он управляет отрядом, который сражается с противником на линии в сотни километров. По словам Кадырова, Алаудинов ни разу не делился в Интернете проблемами, с которым сталкиваются его бойцы. «Отмечу, что в Минобороны и Генштабе за редким исключением всегда шли навстречу чеченским подразделениям и помогали. А недопонимания и в обычной мирной жизни всегда присутствуют», — заключил Кадыров. Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» покинут Бахмут из-за нехватки боеприпасов. Позиции займут солдаты, которые подчиняются Минобороны России.