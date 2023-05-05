Пригожин: ЧВК «Вагнер» покидает Бахмут

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Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК покидает Бахмут Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» 10 мая покинет Бахмут (Артемовск). Об этом заявил глава компании Евгений Пригожин.

«10 мая 2023 года мы передаем позиции подразделениям Министерства обороны», — заявил Пригожин на видео, опубликованном в Telegram его пресс-службы. В качестве причины указывается недостаток припасов.

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ЧВК «Вагнер» 10 мая покинет Бахмут (Артемовск). Об этом заявил глава компании Евгений Пригожин. «10 мая 2023 года мы передаем позиции подразделениям Министерства обороны», — заявил Пригожин на видео, опубликованном в Telegram его пресс-службы. В качестве причины указывается недостаток припасов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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