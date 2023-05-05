Пригожин: ЧВК «Вагнер» покидает Бахмут

Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК покидает Бахмут
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ЧВК «Вагнер» 10 мая покинет Бахмут (Артемовск). Об этом заявил глава компании Евгений Пригожин.
«10 мая 2023 года мы передаем позиции подразделениям Министерства обороны», — заявил Пригожин на видео, опубликованном в Telegram его пресс-службы. В качестве причины указывается недостаток припасов.
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