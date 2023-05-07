Начальник ГУР Буданов не считает терроризмом геноцид русских

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Кирилл Буданов назвал геноцид русских «освобождением» Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Начальник Главного управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что не считает терроризмом геноцид русских. Более того, он назвал это «освобождением» Украины. Об этом глава разведки рассказал в интервью Yahoo News.

«Меня пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. <…> Но я хочу начать с того, что они называют терроризмом, мы называем освобождением. И началось это не потому, что я сошел с ума и начал убивать людей в Москве», — предает издание слова Кирилла Буданова.

Россия начала специальную военную операцию на Украине, чтобы остановить геноцид русскоговорящего населения в Донбассе. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод сказал, что преступления ВСУ имеют все признаки геноцида в отношении русских жителей Донбасса, а также южных и восточных регионов Украины, пишет РАПСИ.

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Начальник Главного управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что не считает терроризмом геноцид русских. Более того, он назвал это «освобождением» Украины. Об этом глава разведки рассказал в интервью Yahoo News. «Меня пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. <…> Но я хочу начать с того, что они называют терроризмом, мы называем освобождением. И началось это не потому, что я сошел с ума и начал убивать людей в Москве», — предает издание слова Кирилла Буданова. Россия начала специальную военную операцию на Украине, чтобы остановить геноцид русскоговорящего населения в Донбассе. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод сказал, что преступления ВСУ имеют все признаки геноцида в отношении русских жителей Донбасса, а также южных и восточных регионов Украины, пишет РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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