06 мая 2023

Челябинцам рассказали, куда звонить при обнаружении лесного пожара

ГУ лесами просит челябинцев звонить в лесохрану при обнаружении природного пожара
© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, пожар, лес, сосна, огонь
За сутки в лесничествах Челябинской области потушено 10 пожаров Фото:
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Жители Челябинской области могут обращаться по телефону в лесную охрану, если обнаружили очаг природного пожара. Об этом сообщили в Главном управлении лесами Челябинской области.

«В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). Можно обратиться в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55, а также 112», — рассказали в ГУ лесами региона.

По информации ведомства, в воскресенье в лесах региона потушено десять пожаров. Они произошли на территории Чебаркульского, Пластовского, Шершневского, Аргаяшского, Верхнеуральского, Кыштымского, Кунашакского лесничеств. Еще семь пожаров в лесничествах региона локализованы, пять — локализуются.

Ранее сообщалось, что природный пожар бушует рядом с деревней Усть-Караболка в Каслинском районе Челябинской области. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет.

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Жители Челябинской области могут обращаться по телефону в лесную охрану, если обнаружили очаг природного пожара. Об этом сообщили в Главном управлении лесами Челябинской области. «В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). Можно обратиться в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55, а также 112», — рассказали в ГУ лесами региона. По информации ведомства, в воскресенье в лесах региона потушено десять пожаров. Они произошли на территории Чебаркульского, Пластовского, Шершневского, Аргаяшского, Верхнеуральского, Кыштымского, Кунашакского лесничеств. Еще семь пожаров в лесничествах региона локализованы, пять — локализуются. Ранее сообщалось, что природный пожар бушует рядом с деревней Усть-Караболка в Каслинском районе Челябинской области. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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