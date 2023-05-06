Челябинцам рассказали, куда звонить при обнаружении лесного пожара

ГУ лесами просит челябинцев звонить в лесохрану при обнаружении природного пожара

За сутки в лесничествах Челябинской области потушено 10 пожаров Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Жители Челябинской области могут обращаться по телефону в лесную охрану, если обнаружили очаг природного пожара. Об этом сообщили в Главном управлении лесами Челябинской области.

«В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). Можно обратиться в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55, а также 112», — рассказали в ГУ лесами региона.

По информации ведомства, в воскресенье в лесах региона потушено десять пожаров. Они произошли на территории Чебаркульского, Пластовского, Шершневского, Аргаяшского, Верхнеуральского, Кыштымского, Кунашакского лесничеств. Еще семь пожаров в лесничествах региона локализованы, пять — локализуются.

Ранее сообщалось, что природный пожар бушует рядом с деревней Усть-Караболка в Каслинском районе Челябинской области. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет.