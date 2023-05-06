06 мая 2023

Природный пожар подобрался к челябинской деревне. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, пламя, ландшафтный пожар
Жители Усть-Караболки сообщают, что огонь и дым видны в лесу возле деревни Фото:

Природный пожар бушует рядом с деревней Усть-Караболка в Каслинском районе Челябинской области. Как сообщили в ГУ лесами по Челябинской области, на тушении работают больше 40 человек.

«В Каслинском районе действует лесной пожар и есть ландшафтный рядом с населенным пунктом Усть-Караболка. На тушении работают 41 человек и 15 техники — это лесники и арендаторы лесных участков», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что тушение осложняет сильный шквалистый ветер. В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что угрозы населенным пунктам нет.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 7 мая. В регионе в воскресенье ожидается шквалистый ветер до 20 метров в секунду, который осложняет и без того непростую обстановку в лесными пожарами.

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Природный пожар бушует рядом с деревней Усть-Караболка в Каслинском районе Челябинской области. Как сообщили в ГУ лесами по Челябинской области, на тушении работают больше 40 человек. «В Каслинском районе действует лесной пожар и есть ландшафтный рядом с населенным пунктом Усть-Караболка. На тушении работают 41 человек и 15 техники — это лесники и арендаторы лесных участков», — уточнили в ведомстве. Там добавили, что тушение осложняет сильный шквалистый ветер. В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что угрозы населенным пунктам нет. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 7 мая. В регионе в воскресенье ожидается шквалистый ветер до 20 метров в секунду, который осложняет и без того непростую обстановку в лесными пожарами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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