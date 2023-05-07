07 мая 2023

Курганские добровольцы и казаки помогают жителям поселков во время пожаров. Фото

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
Пожары охватили территории населенных пунктов рядом с Курганом Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Добровольцы из Кургана и казаки помогают жителям населенных пунктов региона, пострадавших во время пожаров. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Мы студенты, работаем. Сами из Кургана. Вот только приехали. В соцсетях увидели запись, что требуются добровольцы, мы откликнулись. Позже нам скинули ссылку», — сообщают добровольцы.

Также, как рассказывает корреспондент, в помощи жителям участвовали и казаки. Они выносили газовые баллоны из домов.

В Курганской области бушуют масштабные пожары. Огонь охватил территории рядом с деревней Белый Яр и на шоссе Тюнина. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.

Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
Казаки помогают жителям и вытаскивают газовые баллоны из их домов
Фото:
Мало Чаусово . Пожар. Курган
Жителей населенных пунктов эвакуируют в безопасные места
Фото:

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Добровольцы из Кургана и казаки помогают жителям населенных пунктов региона, пострадавших во время пожаров. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Мы студенты, работаем. Сами из Кургана. Вот только приехали. В соцсетях увидели запись, что требуются добровольцы, мы откликнулись. Позже нам скинули ссылку», — сообщают добровольцы. Также, как рассказывает корреспондент, в помощи жителям участвовали и казаки. Они выносили газовые баллоны из домов. В Курганской области бушуют масштабные пожары. Огонь охватил территории рядом с деревней Белый Яр и на шоссе Тюнина. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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