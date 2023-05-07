Пожары охватили территории населенных пунктов рядом с Курганом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Добровольцы из Кургана и казаки помогают жителям населенных пунктов региона, пострадавших во время пожаров. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Мы студенты, работаем. Сами из Кургана. Вот только приехали. В соцсетях увидели запись, что требуются добровольцы, мы откликнулись. Позже нам скинули ссылку», — сообщают добровольцы.

Также, как рассказывает корреспондент, в помощи жителям участвовали и казаки. Они выносили газовые баллоны из домов.

В Курганской области бушуют масштабные пожары. Огонь охватил территории рядом с деревней Белый Яр и на шоссе Тюнина. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.

Казаки помогают жителям и вытаскивают газовые баллоны из их домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU