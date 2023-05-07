07 мая 2023

В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
В Курганской области ввели режим ЧС Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на всей территории Курганской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

«С 7 мая на территории всей Курганской области в связи с пожарами введен режим ЧС», — сообщается на сайте правительства. Постановление подписал губернатор Вадим Шумков.

Режим ввели из-за резко выросшего числа масштабных пожаров. Сильные возгорания 7 мая зафиксированы в Кургане, Шадринском, Кетовском и Варгашинском округах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане и Кетовском округе вводили режим ЧС. Позднее это распространилось на лесные территории.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на всей территории Курганской области. Об этом сообщили в правительстве региона. «С 7 мая на территории всей Курганской области в связи с пожарами введен режим ЧС», — сообщается на сайте правительства. Постановление подписал губернатор Вадим Шумков. Режим ввели из-за резко выросшего числа масштабных пожаров. Сильные возгорания 7 мая зафиксированы в Кургане, Шадринском, Кетовском и Варгашинском округах. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане и Кетовском округе вводили режим ЧС. Позднее это распространилось на лесные территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...