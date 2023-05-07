В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации

07 мая 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

В Курганской области ввели режим ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на всей территории Курганской области. Об этом сообщили в правительстве региона. «С 7 мая на территории всей Курганской области в связи с пожарами введен режим ЧС», — сообщается на сайте правительства. Постановление подписал губернатор Вадим Шумков. Режим ввели из-за резко выросшего числа масштабных пожаров. Сильные возгорания 7 мая зафиксированы в Кургане, Шадринском, Кетовском и Варгашинском округах. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане и Кетовском округе вводили режим ЧС. Позднее это распространилось на лесные территории.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на всей территории Курганской области. Об этом сообщили в правительстве региона. «С 7 мая на территории всей Курганской области в связи с пожарами введен режим ЧС», — сообщается на сайте правительства. Постановление подписал губернатор Вадим Шумков. Режим ввели из-за резко выросшего числа масштабных пожаров. Сильные возгорания 7 мая зафиксированы в Кургане, Шадринском, Кетовском и Варгашинском округах. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане и Кетовском округе вводили режим ЧС. Позднее это распространилось на лесные территории.