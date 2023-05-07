В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В Курганской области ввели режим ЧС
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на всей территории Курганской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
«С 7 мая на территории всей Курганской области в связи с пожарами введен режим ЧС», — сообщается на сайте правительства. Постановление подписал губернатор Вадим Шумков.
Режим ввели из-за резко выросшего числа масштабных пожаров. Сильные возгорания 7 мая зафиксированы в Кургане, Шадринском, Кетовском и Варгашинском округах.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане и Кетовском округе вводили режим ЧС. Позднее это распространилось на лесные территории.
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