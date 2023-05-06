В Кургане от пожара пострадали несколько населенных пунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане бушуют масштабные пожары. Огонь охватил территории рядом с деревней Белый Яр, на шоссе Тюнина. Эвакуируют жителей микрорайонов Тополя, Увал, Смолино, Малое Чаусово. Корреспонденты информационного агентства URA.RU подготовили фоторепортаж с места событий.

На курганском шоссе снизилась видимость из-за сильного пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сторону микрорайона Тополя едут много пожарных машин и полицейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выезд жителей в сторону городу производится через шоссе Тюнина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На шоссе Тюнина перекрыли движение в сторону Кетово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Курганом бушует масштабный пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Близлежащие населенные пункты охвачены дымом от масштабного пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Курганом горят поля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганском шоссе не видно машин из-за пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На месте пожара помогали курганские волонтеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Огненный фронт наступает со стороны микрорайонов Глинки, Увал, Смолино, Малое Чаусово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пункт временного размещения для жителей микрорайона Увал находится в лагере «Звездный» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Курганом горят дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

URA.RU подготовило онлайн-трансляцию, где в режиме реального времени корреспонденты агентства освещали события весенних пожаров за 7 мая 2023 года. Журналисты передавали информацию с места происшествий.