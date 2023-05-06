06 мая 2023

Рядом с Курганом бушуют пожары. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
В Кургане от пожара пострадали несколько населенных пунктов Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане бушуют масштабные пожары. Огонь охватил территории рядом с деревней Белый Яр, на шоссе Тюнина. Эвакуируют жителей микрорайонов Тополя, Увал, Смолино, Малое Чаусово. Корреспонденты информационного агентства URA.RU подготовили фоторепортаж с места событий.

Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
На курганском шоссе снизилась видимость из-за сильного пожара
Фото:
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
В сторону микрорайона Тополя едут много пожарных машин и полицейских
Фото:
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
Выезд жителей в сторону городу производится через шоссе Тюнина
Фото:
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
На шоссе Тюнина перекрыли движение в сторону Кетово
Фото:
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
Под Курганом бушует масштабный пожар
Фото:
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
Близлежащие населенные пункты охвачены дымом от масштабного пожара
Фото:
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
Под Курганом горят поля
Фото:
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
На курганском шоссе не видно машин из-за пожара
Фото:
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
На месте пожара помогали курганские волонтеры
Фото:
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
Огненный фронт наступает со стороны микрорайонов Глинки, Увал, Смолино, Малое Чаусово
Фото:
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
Пункт временного размещения для жителей микрорайона Увал находится в лагере «Звездный»
Фото:
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
Под Курганом горят дома
Фото:

URA.RU подготовило онлайн-трансляцию, где в режиме реального времени корреспонденты агентства освещали события весенних пожаров за 7 мая 2023 года. Журналисты передавали информацию с места происшествий.

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В Кургане бушуют масштабные пожары. Огонь охватил территории рядом с деревней Белый Яр, на шоссе Тюнина. Эвакуируют жителей микрорайонов Тополя, Увал, Смолино, Малое Чаусово. Корреспонденты информационного агентства URA.RU подготовили фоторепортаж с места событий. URA.RU подготовило онлайн-трансляцию, где в режиме реального времени корреспонденты агентства освещали события весенних пожаров за 7 мая 2023 года. Журналисты передавали информацию с места происшествий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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