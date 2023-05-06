В Кургане от пожара пострадали несколько населенных пунктов
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
В Кургане бушуют масштабные пожары. Огонь охватил территории рядом с деревней Белый Яр, на шоссе Тюнина. Эвакуируют жителей микрорайонов Тополя, Увал, Смолино, Малое Чаусово. Корреспонденты информационного агентства URA.RU подготовили фоторепортаж с места событий.
На курганском шоссе снизилась видимость из-за сильного пожара
В сторону микрорайона Тополя едут много пожарных машин и полицейских
Выезд жителей в сторону городу производится через шоссе Тюнина
На шоссе Тюнина перекрыли движение в сторону Кетово
Под Курганом бушует масштабный пожар
Близлежащие населенные пункты охвачены дымом от масштабного пожара
Под Курганом горят поля
На курганском шоссе не видно машин из-за пожара
На месте пожара помогали курганские волонтеры
Огненный фронт наступает со стороны микрорайонов Глинки, Увал, Смолино, Малое Чаусово
Пункт временного размещения для жителей микрорайона Увал находится в лагере «Звездный»
Под Курганом горят дома
URA.RU подготовило онлайн-трансляцию, где в режиме реального времени корреспонденты агентства освещали события весенних пожаров за 7 мая 2023 года. Журналисты передавали информацию с места происшествий.
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