07 мая 2023

Курганские полицейские проводят спецоперацию из-за масштабных пожаров

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Кубанский казачий хор. Курган, полиция, полицейский
Из-за пожаров в регионе работают более 400 полицейских Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области в местах, где бушуют пожары, сотрудники полиции были подняты по тревоге, а в регионе была введена спецоперация «Тайфун». Данная информация размещена в группе областного УМВД в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники полиции Курганской области, где в настоящее время ведется локализация сильных пожаров, подняты по тревоге. В регионе введена спецоперация „Тайфун“», — указано в сообщении.

На месте пожаров работает полковник полиции, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Курганской области Андрей Мамаев. Представители ведомства задействовали около 400 сотрудников полиции и более 100 единиц транспорта. Для пресечения возможных фактов мародерства в населенных пунктах круглосуточно дежурят наряды полиции.

Ранее стало известно, что из-за масштабных пожаров в регион вылетел глава МЧС России Александр Куренков. В Курганской области бушуют девять ландшафтных и четыре лесных пожара. Из-за этого жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали.

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В Курганской области в местах, где бушуют пожары, сотрудники полиции были подняты по тревоге, а в регионе была введена спецоперация «Тайфун». Данная информация размещена в группе областного УМВД в соцсети «ВКонтакте». «Сотрудники полиции Курганской области, где в настоящее время ведется локализация сильных пожаров, подняты по тревоге. В регионе введена спецоперация „Тайфун“», — указано в сообщении. На месте пожаров работает полковник полиции, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Курганской области Андрей Мамаев. Представители ведомства задействовали около 400 сотрудников полиции и более 100 единиц транспорта. Для пресечения возможных фактов мародерства в населенных пунктах круглосуточно дежурят наряды полиции. Ранее стало известно, что из-за масштабных пожаров в регион вылетел глава МЧС России Александр Куренков. В Курганской области бушуют девять ландшафтных и четыре лесных пожара. Из-за этого жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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