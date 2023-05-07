Курганские полицейские проводят спецоперацию из-за масштабных пожаров

Из-за пожаров в регионе работают более 400 полицейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области в местах, где бушуют пожары, сотрудники полиции были подняты по тревоге, а в регионе была введена спецоперация «Тайфун». Данная информация размещена в группе областного УМВД в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники полиции Курганской области, где в настоящее время ведется локализация сильных пожаров, подняты по тревоге. В регионе введена спецоперация „Тайфун“», — указано в сообщении.

На месте пожаров работает полковник полиции, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Курганской области Андрей Мамаев. Представители ведомства задействовали около 400 сотрудников полиции и более 100 единиц транспорта. Для пресечения возможных фактов мародерства в населенных пунктах круглосуточно дежурят наряды полиции.

Ранее стало известно, что из-за масштабных пожаров в регион вылетел глава МЧС России Александр Куренков. В Курганской области бушуют девять ландшафтных и четыре лесных пожара. Из-за этого жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали.