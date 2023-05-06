Вокруг Кургана идут пожары Фото: Московец Илья © URA.RU

В Курганской области пожарно-спасательные подразделения защищают деревню Белый Яр Кетовского муниципального округа от ландшафтного пожара. Огненный фронт идет шириной 3 километра. Жителей Белого Яра эвакуируют. Огнем охвачены и другие районы области. О последних новостях — в нашей онлайн-трансляции. На месте событий работает корреспондент URA.RU.

17:19 Курганцы делятся видео, где горит постройка в СНТ "Исток". Садоводство находится за Кировским мостом.

17:18 В Кургане открыли, закрытый на ремонт кировский мост. По нему могут идти пешеходы и ехать машины. У кого нет транспорта выходят к магазину Тобол у Кировского моста. Там будут стоять автобусы, — сообщает мэрия Кургана.

17:13 В Шадринске жители заметили дым.

17:08 Превентивно объявлена эвакуация населения из мкр. Тополя и п. Увал в пригороде Кургана и близлежащих СНТ в связи с угрозой задымления.

16:41 Курганские спасатели защищают села в Варгашинском и Белозерском районах. Площадь пожара составляет 206 Га. Работают более 300 человек и 60 единиц техники. В регионе сильный ветер до 16м/с и сильная жара. Это осложняет тушение огня.

Пожар бушует рядом с Курганом Фото: корреспондент URA.RU

16:39 Пожар бушует в Мишкинском округе. Эвакуированы жители деревни Восточная. Их разместят в школе и детсаду села Введенское.

16:37 Полиция Курганской области: временное ограничение движения по трассе Курган-Тюмень введено с 3 по 14 километр (от д. Белый Яр до д. Редькино). Сотрудники полиции просят планировать маршрут с учетом данной информации.

16:26 В Кургане густой дым замечен в районе дач за Кировским мостом. Очевидцы сообщают, что пожар может быть возле микрорайона Тополя. На место пожара выехал корреспондент URA.RU.

16:16 Сотрудники ГИБДД перекрыли трассу Курган-Тюмень, не доезжая до Белозерского кольца. Вдоль трассы некоторые автомобили стоят на обочине, часть водителей разворачиваются и уезжают.

16:50 Деревню Редькино готовят к эвакуации в Рычковскую школу. Направлено 7 автобусов. Отдельную задачу по эвакуации маломобильных граждан выполнят специалисты центра социального обслуживания населения.

Эвакуированных жителей села Белозерское отправляют в профилакторий КГСХА.