07 мая 2023

Глава МЧС России вылетел в Курганскую область из-за пожаров

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Присяга курсантов свердловского института МЧС. Екатеринбург, куренков александр
Александр Куренков вылетел в Курганскую область Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курганскую область, чтобы оценить обстановку и сосредоточить необходимые силы для тушения пожаров. Об этом сообщает МЧС России.

«Природные пожары перешли на несколько населенных пунктов. Складывается сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы оценить обстановку, сосредоточить силы. Мы учтем все риски и факторы, чтобы оперативно справиться с этой непростой ситуацией», — отмечает Куренков. Его слова приведены в telegram-канале МЧС России.

Пожарно-спасательные подразделения спасают от пожаров населенные пункты в Курганской области. На территории региона с 7 мая введен режим чрезвычайной ситуации.

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Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курганскую область, чтобы оценить обстановку и сосредоточить необходимые силы для тушения пожаров. Об этом сообщает МЧС России. «Природные пожары перешли на несколько населенных пунктов. Складывается сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы оценить обстановку, сосредоточить силы. Мы учтем все риски и факторы, чтобы оперативно справиться с этой непростой ситуацией», — отмечает Куренков. Его слова приведены в telegram-канале МЧС России. Пожарно-спасательные подразделения спасают от пожаров населенные пункты в Курганской области. На территории региона с 7 мая введен режим чрезвычайной ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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