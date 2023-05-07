Глава МЧС России вылетел в Курганскую область из-за пожаров

Александр Куренков вылетел в Курганскую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курганскую область, чтобы оценить обстановку и сосредоточить необходимые силы для тушения пожаров. Об этом сообщает МЧС России.

«Природные пожары перешли на несколько населенных пунктов. Складывается сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы оценить обстановку, сосредоточить силы. Мы учтем все риски и факторы, чтобы оперативно справиться с этой непростой ситуацией», — отмечает Куренков. Его слова приведены в telegram-канале МЧС России.

Пожарно-спасательные подразделения спасают от пожаров населенные пункты в Курганской области. На территории региона с 7 мая введен режим чрезвычайной ситуации.