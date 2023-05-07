Синоптик предсказал свердловчанам сильный ветер и снег

В Свердловской области 8 мая ожидается сильный ветер порывами до 20 метров в секунду, а также в северных городах региона пройдет небольшой снег. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.
«По северо-западу региона пройдет небольшой снег, в остальных районах области осадков не ожидается. Поступление холода будет сопровождаться усилением ветра. В северной половине области ветер прогнозируется с порывами до 15-20 метров в секунду», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Согласно данным синоптика в Свердловской области днем 8 мая температура максимум поднимется до +14 градусов. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует малооблачную погоду без осадков с температурой до +11 градусов тепла.
Ранее URA.RU передавало мнение сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, что в Свердловской области не будет дождей до 15 мая. Также агентство рассказывало, что 7 мая в Ачитском городском округе Свердловской области неожиданно пошел снег.
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