07 мая 2023

Синоптик предсказал свердловчанам сильный ветер и снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Апрельский снегопад. Екатеринбург, снег, снегопад
По прогнозу синоптика, на севере Свердловской области 8 мая пойдет снег Фото:

В Свердловской области 8 мая ожидается сильный ветер порывами до 20 метров в секунду, а также в северных городах региона пройдет небольшой снег. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«По северо-западу региона пройдет небольшой снег, в остальных районах области осадков не ожидается. Поступление холода будет сопровождаться усилением ветра. В северной половине области ветер прогнозируется с порывами до 15-20 метров в секунду», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Согласно данным синоптика в Свердловской области днем 8 мая температура максимум поднимется до +14 градусов. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует малооблачную погоду без осадков с температурой до +11 градусов тепла.

Ранее URA.RU передавало мнение сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, что в Свердловской области не будет дождей до 15 мая. Также агентство рассказывало, что 7 мая в Ачитском городском округе Свердловской области неожиданно пошел снег.

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В Свердловской области 8 мая ожидается сильный ветер порывами до 20 метров в секунду, а также в северных городах региона пройдет небольшой снег. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «По северо-западу региона пройдет небольшой снег, в остальных районах области осадков не ожидается. Поступление холода будет сопровождаться усилением ветра. В северной половине области ветер прогнозируется с порывами до 15-20 метров в секунду», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Согласно данным синоптика в Свердловской области днем 8 мая температура максимум поднимется до +14 градусов. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует малооблачную погоду без осадков с температурой до +11 градусов тепла. Ранее URA.RU передавало мнение сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, что в Свердловской области не будет дождей до 15 мая. Также агентство рассказывало, что 7 мая в Ачитском городском округе Свердловской области неожиданно пошел снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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