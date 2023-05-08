Урсула фон дер Ляйен 9 мая приедет в Киев

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев в День Европы, который отмечается 9 мая, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила заместитель главного пресс-секретаря и директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Шпинант.
«В День Европы фон дер Ляйен посетит Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, подтверждая непоколебимую поддержку Украины со стороны Евросоюза», — заявила Дана Шпинант. Сообщение она опубликовала в своем twitter-аккаунте.
Ранее Киев посещал президент США Джо Байден. В ходе своего визита он провел переговоры с украинским лидером, напоминает ФАН. Позже в столицу Украины прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. По мнению политолога Юрия Светова, он прилетел в Киев, чтобы проконтролировать контрнаступление ВСУ, пишет
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