Урсула фон дер Ляйен 9 мая приедет в Киев

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Урсула фон дер Ляйен встретится с Владимиром Зеленским Фото:

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев в День Европы, который отмечается 9 мая, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила заместитель главного пресс-секретаря и директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Шпинант.

«В День Европы фон дер Ляйен посетит Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, подтверждая непоколебимую поддержку Украины со стороны Евросоюза», — заявила Дана Шпинант. Сообщение она опубликовала в своем twitter-аккаунте.

Ранее Киев посещал президент США Джо Байден. В ходе своего визита он провел переговоры с украинским лидером, напоминает ФАН. Позже в столицу Украины прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. По мнению политолога Юрия Светова, он прилетел в Киев, чтобы проконтролировать контрнаступление ВСУ, пишет MK.RU.

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев в День Европы, который отмечается 9 мая, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила заместитель главного пресс-секретаря и директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Шпинант. «В День Европы фон дер Ляйен посетит Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, подтверждая непоколебимую поддержку Украины со стороны Евросоюза», — заявила Дана Шпинант. Сообщение она опубликовала в своем twitter-аккаунте. Ранее Киев посещал президент США Джо Байден. В ходе своего визита он провел переговоры с украинским лидером, напоминает ФАН. Позже в столицу Украины прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. По мнению политолога Юрия Светова, он прилетел в Киев, чтобы проконтролировать контрнаступление ВСУ, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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