Историк рассказал, как найти информацию о подвигах родственников-ветеранов ВОВ

Чтобы найти информацию о подвигах родственников-ветеранов Великой Отечественной войны, можно расспросить близких людей, обратиться к государственным архивам или поисках на специальных сайтах. Об этом рассказал генеалог, историк и президент генеалогической компании «Археограф» Андрей Стась.
«В первую очередь нужно расспросить близких о том, что они знают об участниках ВОВ. Также можно обратиться за помощью к госархивам и специальным сайтам», — сказал Стась в разговоре с Пятым каналом. Он отметил, что информацию о предках стоит отмечать на отдельных листах, поскольку потом она поможет определить в какой архив нужно обратиться. Исследуя родословную, необходимо обработать документы и вещи, которые остались от родных, обращая внимание на детали: надписи, пометки и другие.
Только после изучения реликвий стоит идти в госархивы. Главное — определить, в каких регионах проживали те или иные родственники. С помощью этой информации можно точно понять в какие именно архивы нужно обращаться. Этот способ считается самым доступным.
Какие электронные ресурсы могут помочь для поиска информации о родных?
Сейчас есть много специальных ресурсов, где можно найти информацию о предках, участвовавших в ВОВ. Помощниками в поиске могут оказаться следующие ресурсы:
- Обобщенный банк данных «Мемориал» и проект «Память народа». Здесь можно найти информацию об участниках ВОВ и установить боевой путь того или иного предка.
- Портал «Всероссийское генеалогическое древо». На нем содержится большая база данных о предках, а также существуют чаты, где можно посоветоваться с опытными искателями.
- Сайт «Памяти героев Великой Войны 1914-1918». Посвящен информации о событиях и участниках Первой Мировой войны.
- Проект «Яд Вашем». На сайте содержится информация о жертвах Холокоста.
- Сайт государственной публичной исторической библиотеки РФ. В ее фонде находятся адресные справочники дореволюционной и советской эпохи «Вся Москва», «Весь Петербург» и другие.
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