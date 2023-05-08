Лукашенко прилетел в Москву на День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко принял приглашение президента РФ Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву на День Победы. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

«Президент Беларуси с рабочим визитом прилетел в Москву», — сказала Наталья Эйсмонт. Ее слова передает РИА Новости.

Таким образом, Лукашенко стал шестым из лидеров стран СНГ, которые примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 Мая. До этого приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву в День Победы приняли президенты Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву на День Победы. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. «Президент Беларуси с рабочим визитом прилетел в Москву», — сказала Наталья Эйсмонт. Ее слова передает РИА Новости. Таким образом, Лукашенко стал шестым из лидеров стран СНГ, которые примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 Мая. До этого приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву в День Победы приняли президенты Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...