Александр Лукашенко принял приглашение президента РФ
Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву на День Победы. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
«Президент Беларуси с рабочим визитом прилетел в Москву», — сказала Наталья Эйсмонт. Ее слова передает РИА Новости.
Таким образом, Лукашенко стал шестым из лидеров стран СНГ, которые примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 Мая. До этого приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву в День Победы приняли президенты Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении.
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