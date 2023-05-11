В Красноярском крае 5 человек утонули в пруду из-за аварии. Фото

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День детей. Курган, дпс, полиция дпс
В настоящее время личности погибших в ДТП устанавливаются Фото:

В Шушенском районе Красноярского края в результате ДТП погибли пять человек, утонув вместе с машиной в пруду. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел по региону.

«Полицейские работают на месте ДТП в Шушенском районе, в результате которого погибли 5 человек. <…> В ходе проверки полицейскими в пруду обнаружен автомобиль „Toyota“», — говорится в telegram-канале ведомства. В министерстве отметили, что на месте аварии, на асфальтовой зоне обнаружены следы заноса.

Уточняется, что в результате аварии погибли три женщины и двое мужчин. В настоящее время их личности устанавливаются. Также на месте работает следственно-оперативная группа.

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В Шушенском районе Красноярского края в результате ДТП погибли пять человек, утонув вместе с машиной в пруду. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел по региону. «Полицейские работают на месте ДТП в Шушенском районе, в результате которого погибли 5 человек. <…> В ходе проверки полицейскими в пруду обнаружен автомобиль „Toyota“», — говорится в telegram-канале ведомства. В министерстве отметили, что на месте аварии, на асфальтовой зоне обнаружены следы заноса. Уточняется, что в результате аварии погибли три женщины и двое мужчин. В настоящее время их личности устанавливаются. Также на месте работает следственно-оперативная группа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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