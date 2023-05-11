Погибшего водителя Прилепина удостоили ордена Мужества

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Александра Шубина наградили орденом Мужества посмертно Фото:

Водителя писателя Захара Прилепина, Александра Шубина, который погиб в ходе покушения, наградили орденом Мужества. Об этом сообщает пресс-служба Прилепина.

«Погибшему соратнику Прилепина Шубину присвоили орден Мужества», — сказали в пресс-службе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Водителя писателя Захара Прилепина, Александра Шубина, который погиб в ходе покушения, наградили орденом Мужества. Об этом сообщает пресс-служба Прилепина. «Погибшему соратнику Прилепина Шубину присвоили орден Мужества», — сказали в пресс-службе. Об этом сообщает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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