Погибшего водителя Прилепина удостоили ордена Мужества

Александра Шубина наградили орденом Мужества посмертно
Водителя писателя Захара Прилепина, Александра Шубина, который погиб в ходе покушения, наградили орденом Мужества. Об этом сообщает пресс-служба Прилепина.
«Погибшему соратнику Прилепина Шубину присвоили орден Мужества», — сказали в пресс-службе. Об этом сообщает РИА Новости.
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