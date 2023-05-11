11 мая 2023

Ульяновскому депутату пригрозили лишением полномочий из-за тайного счета несовершеннолетнего сына

«Коммерсант»: депутату Володарскому пригрозили лишением полномочий из-за акций иностранной компании
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, галстук, бизнесмен, клерк, пиджак, парламентарии, дресс код, дипломат, офисный работник, деловой стиль одежды
Володарский не согласен с решением комиссии Фото:

Ульяновский внефракционный депутат Матвей Володарский может лишится своего мандата за наличие у его родственников иностранных акций и трейдерского счета. На лишении полномочий настаивает комиссия законодательного собрания Ульяновской области по контролю за достоверностью сведений о доходах.

«Факт нарушения был установлен прокуратурой Ульяновской области. Депутатам и их родственникам запрещено иметь акции иностранных компаний и пользоваться их финансовыми структурами. Володарский при подаче декларации сам отразил в декларации супруги наличие акций компании из США и Нидерландов», — пояснил в разговоре с «Коммерсантом» председатель комиссии Дмитрий Грачев.

Володарский рассказал, что не согласен с заявлением комиссии. «Я считаю, что это чисто политическая расправа, без суда и следствия, от меня хотят избавиться перед отчетом губернатора, который перенесли с апреля на конец мая. Все решается в течение трех дней, хотя у нас по регламенту есть 90 дней, чтобы разобраться с нарушениями», — заявил изданию депутат.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ульяновский внефракционный депутат Матвей Володарский может лишится своего мандата за наличие у его родственников иностранных акций и трейдерского счета. На лишении полномочий настаивает комиссия законодательного собрания Ульяновской области по контролю за достоверностью сведений о доходах. «Факт нарушения был установлен прокуратурой Ульяновской области. Депутатам и их родственникам запрещено иметь акции иностранных компаний и пользоваться их финансовыми структурами. Володарский при подаче декларации сам отразил в декларации супруги наличие акций компании из США и Нидерландов», — пояснил в разговоре с «Коммерсантом» председатель комиссии Дмитрий Грачев. Володарский рассказал, что не согласен с заявлением комиссии. «Я считаю, что это чисто политическая расправа, без суда и следствия, от меня хотят избавиться перед отчетом губернатора, который перенесли с апреля на конец мая. Все решается в течение трех дней, хотя у нас по регламенту есть 90 дней, чтобы разобраться с нарушениями», — заявил изданию депутат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...