Ульяновскому депутату пригрозили лишением полномочий из-за тайного счета несовершеннолетнего сына

«Коммерсант»: депутату Володарскому пригрозили лишением полномочий из-за акций иностранной компании

12 мая 2023 в 06:17 Размер текста - 17 +

Володарский не согласен с решением комиссии Фото: Анна Майорова © URA.RU Ульяновский внефракционный депутат Матвей Володарский может лишится своего мандата за наличие у его родственников иностранных акций и трейдерского счета. На лишении полномочий настаивает комиссия законодательного собрания Ульяновской области по контролю за достоверностью сведений о доходах. «Факт нарушения был установлен прокуратурой Ульяновской области. Депутатам и их родственникам запрещено иметь акции иностранных компаний и пользоваться их финансовыми структурами. Володарский при подаче декларации сам отразил в декларации супруги наличие акций компании из США и Нидерландов», — пояснил в разговоре с « Коммерсантом» председатель комиссии Дмитрий Грачев. Володарский рассказал, что не согласен с заявлением комиссии. «Я считаю, что это чисто политическая расправа, без суда и следствия, от меня хотят избавиться перед отчетом губернатора, который перенесли с апреля на конец мая. Все решается в течение трех дней, хотя у нас по регламенту есть 90 дней, чтобы разобраться с нарушениями», — заявил изданию депутат.

Ульяновский внефракционный депутат Матвей Володарский может лишится своего мандата за наличие у его родственников иностранных акций и трейдерского счета. На лишении полномочий настаивает комиссия законодательного собрания Ульяновской области по контролю за достоверностью сведений о доходах. «Факт нарушения был установлен прокуратурой Ульяновской области. Депутатам и их родственникам запрещено иметь акции иностранных компаний и пользоваться их финансовыми структурами. Володарский при подаче декларации сам отразил в декларации супруги наличие акций компании из США и Нидерландов», — пояснил в разговоре с «Коммерсантом» председатель комиссии Дмитрий Грачев. Володарский рассказал, что не согласен с заявлением комиссии. «Я считаю, что это чисто политическая расправа, без суда и следствия, от меня хотят избавиться перед отчетом губернатора, который перенесли с апреля на конец мая. Все решается в течение трех дней, хотя у нас по регламенту есть 90 дней, чтобы разобраться с нарушениями», — заявил изданию депутат.