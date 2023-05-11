Ульяновскому депутату пригрозили лишением полномочий из-за тайного счета несовершеннолетнего сына

Ульяновский внефракционный депутат Матвей Володарский может лишится своего мандата за наличие у его родственников иностранных акций и трейдерского счета. На лишении полномочий настаивает комиссия законодательного собрания Ульяновской области по контролю за достоверностью сведений о доходах.
«Факт нарушения был установлен прокуратурой Ульяновской области. Депутатам и их родственникам запрещено иметь акции иностранных компаний и пользоваться их финансовыми структурами. Володарский при подаче декларации сам отразил в декларации супруги наличие акций компании из США и Нидерландов», — пояснил в разговоре с «
Володарский рассказал, что не согласен с заявлением комиссии. «Я считаю, что это чисто политическая расправа, без суда и следствия, от меня хотят избавиться перед отчетом губернатора, который перенесли с апреля на конец мая. Все решается в течение трех дней, хотя у нас по регламенту есть 90 дней, чтобы разобраться с нарушениями», — заявил изданию депутат.
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