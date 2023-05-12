Mash: в Москве попытались сбить гражданский самолет с помощью лазера

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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, кабина самолета, кабина пилота
Экипаж воздушного судна был ослеплен лазерным лучом, сообщает Mash Фото:

При посадке самолета рейса Сочи — Москва в аэропорту Шереметьево неизвестные лазерным лучом ослепили экипаж воздушного судна. Отмечается, что на приземление самолета данный инцидент не повлиял.

«Пилотов самолета рейса Сочи — Москва ослепили лазером при подлете к столичному аэропорту Шереметьево», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что неизвестные ослепили лазером экипаж самолета в ходе снижения высоты. Летчик и его помощник оказались ослеплены на высоте 4,8 километра, но сразу доложили о том, что они в состоянии посадить самолет без происшествий.

URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Шереметьево с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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При посадке самолета рейса Сочи — Москва в аэропорту Шереметьево неизвестные лазерным лучом ослепили экипаж воздушного судна. Отмечается, что на приземление самолета данный инцидент не повлиял. «Пилотов самолета рейса Сочи — Москва ослепили лазером при подлете к столичному аэропорту Шереметьево», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что неизвестные ослепили лазером экипаж самолета в ходе снижения высоты. Летчик и его помощник оказались ослеплены на высоте 4,8 километра, но сразу доложили о том, что они в состоянии посадить самолет без происшествий. URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Шереметьево с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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