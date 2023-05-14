Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по инвестиционной активности

Динамика инвестиций в регионе показала рост
Челябинская область заняла 25-е место в рейтинге инвестиционной активности регионов России по итогам 2022 года. Рейтинг подготовил Фонд гражданского общества (ФоРГО).
«Челябинская область вошла в число 35 регионов-лидеров. Она расположилась на 25-м месте. Динамика инвестиций 2022 к 2021 году составила 49%», — говорится в данных рейтинга.
В целом по стране объем инвестиций в основной капитал за 2022 год вырос на 19,9%. В тройку лидеров инвестиционной активности вошли Москва, ЯНАО и ХМАО.
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