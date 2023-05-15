Суд наказал мужа Блиновской

Московский суд запретил Алексею Блиновскому пользоваться мобильным телефоном и выходить в интернет

15 мая 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Алексею Блиновскому запретили выходить в интернет и пользоваться мобильным телефоном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пресненский московский суд запретил мужу блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской пользоваться мобильным телефоном, выходить в интернет, а также общаться теми, кто имеет отношение к уголовному делу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. «Пресненский суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий супругу блогера Елены Блиновской Алексею Блиновскому, который обвиняется в пособничестве уклонению от уплаты налогов», — передает корреспондент агентства. Уточняется, что ему не разрешается пользоваться телефоном, интернетом, и общаться со свидетелями и другими участниками дела.

Пресненский московский суд запретил мужу блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской пользоваться мобильным телефоном, выходить в интернет, а также общаться теми, кто имеет отношение к уголовному делу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. «Пресненский суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий супругу блогера Елены Блиновской Алексею Блиновскому, который обвиняется в пособничестве уклонению от уплаты налогов», — передает корреспондент агентства. Уточняется, что ему не разрешается пользоваться телефоном, интернетом, и общаться со свидетелями и другими участниками дела.