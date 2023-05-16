Блиновская написала пост после запрета на выход в интернет. Скрин

16 мая 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Елена Блиновская рискует отправиться в СИЗО за нарушение правил домашнего ареста Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская написала пост в своем telegram-канале, несмотря на запрет выхода в интернет по решению суда. Это ее первый пост с 27 апреля. Блогер в Telegram обратилась к своим подписчикам. «У меня столько новостей… спасибо тем кто поддерживает меня», — написала Елена Блиновская. По данным telegram-канала SHOT, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала проверку Блиновской на предмет нарушений правил домашнего ареста. Из-за этого она рискует отправиться в СИЗО. URA.RU направило запрос в пресс-службу ФССП для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов. Позже суд отправил ее под домашний арест и запретил выходить в интернет, пишет телеканал 360. Тем не менее кураторы марафонов Блиновской сообщали, что она продолжит вести тренинги, несмотря на постановление. Фото: telegram-канал Елены Блиновской

Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская написала пост в своем telegram-канале, несмотря на запрет выхода в интернет по решению суда. Это ее первый пост с 27 апреля. Блогер в Telegram обратилась к своим подписчикам. «У меня столько новостей… спасибо тем кто поддерживает меня», — написала Елена Блиновская. По данным telegram-канала SHOT, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала проверку Блиновской на предмет нарушений правил домашнего ареста. Из-за этого она рискует отправиться в СИЗО. URA.RU направило запрос в пресс-службу ФССП для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов. Позже суд отправил ее под домашний арест и запретил выходить в интернет, пишет телеканал 360. Тем не менее кураторы марафонов Блиновской сообщали, что она продолжит вести тренинги, несмотря на постановление.