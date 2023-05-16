Блиновская написала пост после запрета на выход в интернет. Скрин

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Елена Блиновская рискует отправиться в СИЗО за нарушение правил домашнего ареста Фото:
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Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская написала пост в своем telegram-канале, несмотря на запрет выхода в интернет по решению суда. Это ее первый пост с 27 апреля.

Блогер в Telegram обратилась к своим подписчикам. «У меня столько новостей… спасибо тем кто поддерживает меня», — написала Елена Блиновская.

По данным telegram-канала SHOT, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала проверку Блиновской на предмет нарушений правил домашнего ареста. Из-за этого она рискует отправиться в СИЗО.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ФССП для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов. Позже суд отправил ее под домашний арест и запретил выходить в интернет, пишет телеканал 360. Тем не менее кураторы марафонов Блиновской сообщали, что она продолжит вести тренинги, несмотря на постановление.

Блиновская написала пост после запрета на выход в интернет 16 мая, скрин
Фото:

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Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская написала пост в своем telegram-канале, несмотря на запрет выхода в интернет по решению суда. Это ее первый пост с 27 апреля. Блогер в Telegram обратилась к своим подписчикам. «У меня столько новостей… спасибо тем кто поддерживает меня», — написала Елена Блиновская. По данным telegram-канала SHOT, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала проверку Блиновской на предмет нарушений правил домашнего ареста. Из-за этого она рискует отправиться в СИЗО. URA.RU направило запрос в пресс-службу ФССП для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов. Позже суд отправил ее под домашний арест и запретил выходить в интернет, пишет телеканал 360. Тем не менее кураторы марафонов Блиновской сообщали, что она продолжит вести тренинги, несмотря на постановление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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