Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская написала пост в своем telegram-канале, несмотря на запрет выхода в интернет по решению суда. Это ее первый пост с 27 апреля.
Блогер в Telegram обратилась к своим подписчикам. «У меня столько новостей… спасибо тем кто поддерживает меня», — написала Елена Блиновская.
По данным telegram-канала SHOT, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала проверку Блиновской на предмет нарушений правил домашнего ареста. Из-за этого она рискует отправиться в СИЗО.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ФССП для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Ранее Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов. Позже суд отправил ее под домашний арест и запретил выходить в интернет, пишет телеканал 360. Тем не менее кураторы марафонов Блиновской сообщали, что она продолжит вести тренинги, несмотря на постановление.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!