Депутат Госдумы Гурулев призвал убить главу украинской разведки Буданова

17 мая 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Буданова следует уничтожить из-за его антироссийской позиции, заявил Андрей Гурулев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов должен умереть из-за его слов об убийстве россиян по всему миру. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Если Буданов признает, что он убивает наших людей, эта сволочь не должна жить на земле. Каким способом это произойдет, нас не должно волновать, ракета прилетит, машина взорвется», — написал Андрей Гурулев в своем telegram-канале . Он отметил, что российской стороне будет все равно на мировую оценку данного факта. Ранее Буданов заявил, что Украина будет истреблять россиян в любой точке мира. Он отметил, что данный факт не является терроризмом. Однако позже он попытался оправдаться за свои слова, сказав, что видеоинтервью, где прозвучали эти слова, было неправильно смонтировано. Буданов рассказал, что Украина будет убивать только якобы военных преступников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что считает возмутительным отсутствие реакции со стороны ООН на заявления Буданова, передает телеканал 360.

Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов должен умереть из-за его слов об убийстве россиян по всему миру. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Если Буданов признает, что он убивает наших людей, эта сволочь не должна жить на земле. Каким способом это произойдет, нас не должно волновать, ракета прилетит, машина взорвется», — написал Андрей Гурулев в своем telegram-канале. Он отметил, что российской стороне будет все равно на мировую оценку данного факта. Ранее Буданов заявил, что Украина будет истреблять россиян в любой точке мира. Он отметил, что данный факт не является терроризмом. Однако позже он попытался оправдаться за свои слова, сказав, что видеоинтервью, где прозвучали эти слова, было неправильно смонтировано. Буданов рассказал, что Украина будет убивать только якобы военных преступников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что считает возмутительным отсутствие реакции со стороны ООН на заявления Буданова, передает телеканал 360.