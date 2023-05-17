Глава украинской разведки Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян

17 мая 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Украинцы убивают только тех россиян, которые являются якобы военными преступниками, заявил Кирилл Буданов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Видеоинтервью главы Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова, в котором он заявил об убийстве русских, было неправильно смонтировано. Об этом заявил сам Буданов. «Это немного порезанная версия того, что я сказал. <…> Из нее вырезали самое главное — россиян, которые являются военными преступниками», — заявил Кирилл Буданов в интервью youtube-каналу «Исландия». В начале мая Буданов заявил, что Украина будет истреблять русских по всему миру. Он также отметил, что не считает терроризмом геноцид русских. Политолог и публицист Юрий Кот заявил, что данные слова можно расценивать как признание, что украинское ГУР является террористической организацией, пишет «Федеральное агентство новостей».

Видеоинтервью главы Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова, в котором он заявил об убийстве русских, было неправильно смонтировано. Об этом заявил сам Буданов. «Это немного порезанная версия того, что я сказал. <…> Из нее вырезали самое главное — россиян, которые являются военными преступниками», — заявил Кирилл Буданов в интервью youtube-каналу «Исландия». В начале мая Буданов заявил, что Украина будет истреблять русских по всему миру. Он также отметил, что не считает терроризмом геноцид русских. Политолог и публицист Юрий Кот заявил, что данные слова можно расценивать как признание, что украинское ГУР является террористической организацией, пишет «Федеральное агентство новостей».