Глава украинской разведки Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян

Видеоинтервью главы Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова, в котором он заявил об убийстве русских, было неправильно смонтировано. Об этом заявил сам Буданов.
«Это немного порезанная версия того, что я сказал. <…> Из нее вырезали самое главное — россиян, которые являются военными преступниками», — заявил Кирилл Буданов в интервью youtube-каналу «Исландия».
В начале мая Буданов заявил, что Украина будет истреблять русских по всему миру. Он также отметил, что не считает терроризмом геноцид русских. Политолог и публицист Юрий Кот заявил, что данные слова можно расценивать как признание, что украинское ГУР является террористической организацией, пишет «Федеральное агентство новостей».
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