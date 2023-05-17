Глава украинской разведки Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Украинцы убивают только тех россиян, которые являются якобы военными преступниками, заявил Кирилл Буданов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Видеоинтервью главы Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова, в котором он заявил об убийстве русских, было неправильно смонтировано. Об этом заявил сам Буданов.

«Это немного порезанная версия того, что я сказал. <…> Из нее вырезали самое главное — россиян, которые являются военными преступниками», — заявил Кирилл Буданов в интервью youtube-каналу «Исландия».

В начале мая Буданов заявил, что Украина будет истреблять русских по всему миру. Он также отметил, что не считает терроризмом геноцид русских. Политолог и публицист Юрий Кот заявил, что данные слова можно расценивать как признание, что украинское ГУР является террористической организацией, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Видеоинтервью главы Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова, в котором он заявил об убийстве русских, было неправильно смонтировано. Об этом заявил сам Буданов. «Это немного порезанная версия того, что я сказал. <…> Из нее вырезали самое главное — россиян, которые являются военными преступниками», — заявил Кирилл Буданов в интервью youtube-каналу «Исландия». В начале мая Буданов заявил, что Украина будет истреблять русских по всему миру. Он также отметил, что не считает терроризмом геноцид русских. Политолог и публицист Юрий Кот заявил, что данные слова можно расценивать как признание, что украинское ГУР является террористической организацией, пишет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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