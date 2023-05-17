Американский полковник Макгрегор: Россия уничтожила под Киевом крайне уязвимые цели

17 мая 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Россия уничтожила только прибывшее вооружение для ВСУ, заявил Дуглас Макгрегор Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия уничтожила под Киевом крайне уязвимые цели, это одно из главных доказательств тому, что российская разведка хорошо работает. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted. По его словам, российские военнослужащие знают местонахождение только прибывшего западного оружия и уничтожают задолго до того, как оно попадает на поле боя. По мнению Макгрегора, Киев должен пожертвовать еще большим количеством украинских солдат, чтобы «остаться в игре», передает «Национальная служба новостей». Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские десантники заняли более выгодный рубеж обороны в районе Артемовска, пишет телеканал 360. После начала спецоперации (СВО) на Украине многие страны стали поддерживать Киев и снабжать ВСУ военной помощью и денежными траншами. В частности, Германия подготовила пакет военной помощи Украине на сумму около 2,7 миллиарда евро. По данным Spiegel, это крупнейшая поддержка с начала СВО.

Россия уничтожила под Киевом крайне уязвимые цели, это одно из главных доказательств тому, что российская разведка хорошо работает. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted. По его словам, российские военнослужащие знают местонахождение только прибывшего западного оружия и уничтожают задолго до того, как оно попадает на поле боя. По мнению Макгрегора, Киев должен пожертвовать еще большим количеством украинских солдат, чтобы «остаться в игре», передает «Национальная служба новостей». Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские десантники заняли более выгодный рубеж обороны в районе Артемовска, пишет телеканал 360. После начала спецоперации (СВО) на Украине многие страны стали поддерживать Киев и снабжать ВСУ военной помощью и денежными траншами. В частности, Германия подготовила пакет военной помощи Украине на сумму около 2,7 миллиарда евро. По данным Spiegel, это крупнейшая поддержка с начала СВО.