Spiegel: Германия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи

13 мая 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

ФРГ выделит Киеву 2,7 миллиарда евро, пишет Spiegel Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия подготовила пакет военной помощи Украине на сумму около 2,7 миллиарда евро. Это крупнейшая поддержка с начала спецоперации. Об этом сообщает Spiegel. «Федеральное правительство Германии подготовило очередной пакет оружия для поддержки Украины. В ближайшие недели и месяцы Украина должна получить из ФРГ дополнительное вооружение на сумму около 2,7 миллиарда евро», — уточняют авторы материала, ссылаясь на собственные источники. Кроме того Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны получить дополнительную технику, в частности, танки Leopard 1, зенитные машины Gepard и беспилотники. Ранее в ФРГ отмечали, что повысят свою поддержку Киеву до 15 миллиардов евро. Страны Запада активно оказывают помощь Украине в виде финансов и вооружения с начала российской спецоперации. В апреле, в рамках военной помощи, Германия выделила Киеву палатки. Украина также запросила у Запада три тысячи ударных беспилотников, пишет «Национальная служба новостей».

Германия подготовила пакет военной помощи Украине на сумму около 2,7 миллиарда евро. Это крупнейшая поддержка с начала спецоперации. Об этом сообщает Spiegel. «Федеральное правительство Германии подготовило очередной пакет оружия для поддержки Украины. В ближайшие недели и месяцы Украина должна получить из ФРГ дополнительное вооружение на сумму около 2,7 миллиарда евро», — уточняют авторы материала, ссылаясь на собственные источники. Кроме того Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны получить дополнительную технику, в частности, танки Leopard 1, зенитные машины Gepard и беспилотники. Ранее в ФРГ отмечали, что повысят свою поддержку Киеву до 15 миллиардов евро. Страны Запада активно оказывают помощь Украине в виде финансов и вооружения с начала российской спецоперации. В апреле, в рамках военной помощи, Германия выделила Киеву палатки. Украина также запросила у Запада три тысячи ударных беспилотников, пишет «Национальная служба новостей».