Spiegel: Германия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, бмп, нато, понтон, переправа, мардер, Marder, stock
ФРГ выделит Киеву 2,7 миллиарда евро, пишет Spiegel Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия подготовила пакет военной помощи Украине на сумму около 2,7 миллиарда евро. Это крупнейшая поддержка с начала спецоперации. Об этом сообщает Spiegel.

«Федеральное правительство Германии подготовило очередной пакет оружия для поддержки Украины. В ближайшие недели и месяцы Украина должна получить из ФРГ дополнительное вооружение на сумму около 2,7 миллиарда евро», — уточняют авторы материала, ссылаясь на собственные источники. Кроме того Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны получить дополнительную технику, в частности, танки Leopard 1, зенитные машины Gepard и беспилотники.

Ранее в ФРГ отмечали, что повысят свою поддержку Киеву до 15 миллиардов евро. Страны Запада активно оказывают помощь Украине в виде финансов и вооружения с начала российской спецоперации. В апреле, в рамках военной помощи, Германия выделила Киеву палатки. Украина также запросила у Запада три тысячи ударных беспилотников, пишет «Национальная служба новостей».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия подготовила пакет военной помощи Украине на сумму около 2,7 миллиарда евро. Это крупнейшая поддержка с начала спецоперации. Об этом сообщает Spiegel. «Федеральное правительство Германии подготовило очередной пакет оружия для поддержки Украины. В ближайшие недели и месяцы Украина должна получить из ФРГ дополнительное вооружение на сумму около 2,7 миллиарда евро», — уточняют авторы материала, ссылаясь на собственные источники. Кроме того Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны получить дополнительную технику, в частности, танки Leopard 1, зенитные машины Gepard и беспилотники. Ранее в ФРГ отмечали, что повысят свою поддержку Киеву до 15 миллиардов евро. Страны Запада активно оказывают помощь Украине в виде финансов и вооружения с начала российской спецоперации. В апреле, в рамках военной помощи, Германия выделила Киеву палатки. Украина также запросила у Запада три тысячи ударных беспилотников, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...