Челябинский бизнесмен попался на контрабанде запчастей к военной технике

18 мая 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Бизнесмен вывез в Казахстан запчасти для двигателей военной техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предпринимателя из Челябинской области поймали на контрабанде запчастей к военной технике. За это преступление ему назначено наказание в виде условного срока на три года, сообщили 18 мая в пресс-службе Троицкого райсуда. «Вступил в силу приговор в отношении 51-летнего предпринимателя, который вывез через границу два стартера, являющихся запчастями к военной технике. Подсудимый признан виновным по ч. 1. ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иной военной техники). Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, условно на три года», — уточнили в пресс-службе. В 2021 году подсудимый незаконно вывез из Челябинской области в Казахстан две запчасти для двигателей танков и другой бронетехники — стартеры С-5. Для этого он наклеил новые идентификационные номера, сделал документы и провез запчасти под видом автомобильных.

Предпринимателя из Челябинской области поймали на контрабанде запчастей к военной технике. За это преступление ему назначено наказание в виде условного срока на три года, сообщили 18 мая в пресс-службе Троицкого райсуда. «Вступил в силу приговор в отношении 51-летнего предпринимателя, который вывез через границу два стартера, являющихся запчастями к военной технике. Подсудимый признан виновным по ч. 1. ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иной военной техники). Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, условно на три года», — уточнили в пресс-службе. В 2021 году подсудимый незаконно вывез из Челябинской области в Казахстан две запчасти для двигателей танков и другой бронетехники — стартеры С-5. Для этого он наклеил новые идентификационные номера, сделал документы и провез запчасти под видом автомобильных.