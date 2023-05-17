17 мая 2023

Челябинский бизнесмен попался на контрабанде запчастей к военной технике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ОНФ, отправка автомобилей на СВО. Челябинск, т34, танк т 34
Бизнесмен вывез в Казахстан запчасти для двигателей военной техники Фото:

Предпринимателя из Челябинской области поймали на контрабанде запчастей к военной технике. За это преступление ему назначено наказание в виде условного срока на три года, сообщили 18 мая в пресс-службе Троицкого райсуда.

«Вступил в силу приговор в отношении 51-летнего предпринимателя, который вывез через границу два стартера, являющихся запчастями к военной технике. Подсудимый признан виновным по ч. 1. ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иной военной техники). Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, условно на три года», — уточнили в пресс-службе.

В 2021 году подсудимый незаконно вывез из Челябинской области в Казахстан две запчасти для двигателей танков и другой бронетехники — стартеры С-5. Для этого он наклеил новые идентификационные номера, сделал документы и провез запчасти под видом автомобильных.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предпринимателя из Челябинской области поймали на контрабанде запчастей к военной технике. За это преступление ему назначено наказание в виде условного срока на три года, сообщили 18 мая в пресс-службе Троицкого райсуда. «Вступил в силу приговор в отношении 51-летнего предпринимателя, который вывез через границу два стартера, являющихся запчастями к военной технике. Подсудимый признан виновным по ч. 1. ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иной военной техники). Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, условно на три года», — уточнили в пресс-службе. В 2021 году подсудимый незаконно вывез из Челябинской области в Казахстан две запчасти для двигателей танков и другой бронетехники — стартеры С-5. Для этого он наклеил новые идентификационные номера, сделал документы и провез запчасти под видом автомобильных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...