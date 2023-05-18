18 мая 2023

Челябинцев без армейского опыта зовут на службу в военную комендатуру

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Исторические здания центра города. Челябинск, военная комендатура челябинского гарнизона, улица кирова92
Контрактник получает единоразовую выплату в 195 тыс. рублей Фото:

Городская военная комендатура в связи с увеличением штата 19 мая объявила отбор кандидатов на военную службу по контракту в Челябинске. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, эта вакансия подойдет и для тех, кто не служил срочную службу.

«Военная комендатура (г. Челябинск) в связи с увеличением штата организует отбор кандидатов на военную службу по контракту в Челябинске. Заключая контракт, вы получаете единоразовую выплату в 195 тыс. рублей и единоразовую выплату 50 и 20 тысяч рублей на каждого ребенка от одного года», — говорится в объявлении.

Требования к кандидатам — быть не моложе 18 и не старше 45 лет и иметь хорошее здоровье. Образование не ниже 9-ти классов для тех, кто проходил срочную службу и среднее профессиональное или высшее образование для тех, кто ранее не проходил службу по призыву.

При успешном прохождении собеседования и зачисления в ряды ВС РФ контрактники получают ежемесячное денежное довольствие до 45 тысяч рублей. Им также предусмотрены различные дополнительные надбавки и выплаты.

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Городская военная комендатура в связи с увеличением штата 19 мая объявила отбор кандидатов на военную службу по контракту в Челябинске. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, эта вакансия подойдет и для тех, кто не служил срочную службу. «Военная комендатура (г. Челябинск) в связи с увеличением штата организует отбор кандидатов на военную службу по контракту в Челябинске. Заключая контракт, вы получаете единоразовую выплату в 195 тыс. рублей и единоразовую выплату 50 и 20 тысяч рублей на каждого ребенка от одного года», — говорится в объявлении. Требования к кандидатам — быть не моложе 18 и не старше 45 лет и иметь хорошее здоровье. Образование не ниже 9-ти классов для тех, кто проходил срочную службу и среднее профессиональное или высшее образование для тех, кто ранее не проходил службу по призыву. При успешном прохождении собеседования и зачисления в ряды ВС РФ контрактники получают ежемесячное денежное довольствие до 45 тысяч рублей. Им также предусмотрены различные дополнительные надбавки и выплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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