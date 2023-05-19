19 мая 2023

Израиль боится давать Украине оружие из-за мощи России

Министр Коэн: Израиль учитывает влияние России при оказании помощи Украине
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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, израиль, заграница, флаг израиля, тель-авив
Израиль ограничивается моральной поддержкой Украины, сказал Эли Коэн Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Израиль не оказывает военную поддержку Украине, так как опасается влияния России на Ближнем Востоке. Кроме того, на российской территории проживает много евреев, и поставки оружия могут поставить под угрозу интересы Еврейского агентства в РФ. Такое заявление израильский министр иностранных дел Эли Коэн.

«Россия является игроком на Ближнем Востоке, и в России сотни тысяч евреев; поэтому мы выражаем моральную позицию поддержки Украины, сохраняя при этом наши интересы безопасности и интересы Еврейского агентства в России», — сказал Эли Коэн для Jerusalem Post.

При этом глава МИД заявил, что Израиль является единственной страной Ближнего Востока, которая направила в Киев своего министра иностранных дел. «Это что-то значит», — подытожил Коэн.

Ранее уже сообщалось, что Израиль не предоставляет Киеву вооружение. Тогда Тель-Авив отказывался предоставлять системы ПВО «Железный купол», заявляя, что опасается перехвата оружия российской армией, напоминает «Царьград». Позже президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев в конфликте с Россией ждал помощи от Израиля.

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Израиль не оказывает военную поддержку Украине, так как опасается влияния России на Ближнем Востоке. Кроме того, на российской территории проживает много евреев, и поставки оружия могут поставить под угрозу интересы Еврейского агентства в РФ. Такое заявление израильский министр иностранных дел Эли Коэн. «Россия является игроком на Ближнем Востоке, и в России сотни тысяч евреев; поэтому мы выражаем моральную позицию поддержки Украины, сохраняя при этом наши интересы безопасности и интересы Еврейского агентства в России», — сказал Эли Коэн для Jerusalem Post. При этом глава МИД заявил, что Израиль является единственной страной Ближнего Востока, которая направила в Киев своего министра иностранных дел. «Это что-то значит», — подытожил Коэн. Ранее уже сообщалось, что Израиль не предоставляет Киеву вооружение. Тогда Тель-Авив отказывался предоставлять системы ПВО «Железный купол», заявляя, что опасается перехвата оружия российской армией, напоминает «Царьград». Позже президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев в конфликте с Россией ждал помощи от Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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