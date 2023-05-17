Обозреватель JPost объяснил, почему Украина не получит «Железный купол» JPost: израильская система ПРО «Железный купол» будет бесполезной на Украине 18 мая 2023 в 07:29 Размер текста - 17 + «Железный купол» на Украине будет бесполезным из-за большой территории страны, заявил Йона Джереми Боб Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Создание на Украине системы противоракетной обороны наподобие «Железного купола» в Израиле будет бесполезным. Об этом сообщил военный аналитик израильской газеты The Jerusalem Post Йона Джереми Боб. «Даже некоторые украинские официальные лица признали, что огромная территория Украины и более совершенные ракеты Москвы (по сравнению с низкотехнологичными палестинскими ракетами, которые сбивает „Железный купол“) делают этот инструмент защиты очень ограниченным», — заявил Йона Джереми Боб. Эксперт подчеркнул, что для создания надежной противовоздушной обороны, Украине потребуется десятки систем «Железный купол». Поставка одной или двух систем из США не сыграют роли, подчеркнул Йона Джереми Боб. Ранее The Jerusalem Post писала, что Израиль продолжает выступать против поставок военной технике Украине. Отмечается, что это связано с влиянием России на Ближнем Востоке и присутствиим в Сирии. В середине мая российские силы атаковали Киев при помощи гиперзвуковых ракет «Кинжал». Был поражен зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства, передает телеканал 360. Создание на Украине системы противоракетной обороны наподобие «Железного купола» в Израиле будет бесполезным. Об этом сообщил военный аналитик израильской газеты The Jerusalem Post Йона Джереми Боб. «Даже некоторые украинские официальные лица признали, что огромная территория Украины и более совершенные ракеты Москвы (по сравнению с низкотехнологичными палестинскими ракетами, которые сбивает „Железный купол“) делают этот инструмент защиты очень ограниченным», — заявил Йона Джереми Боб. Эксперт подчеркнул, что для создания надежной противовоздушной обороны, Украине потребуется десятки систем «Железный купол». Поставка одной или двух систем из США не сыграют роли, подчеркнул Йона Джереми Боб. Ранее The Jerusalem Post писала, что Израиль продолжает выступать против поставок военной технике Украине. Отмечается, что это связано с влиянием России на Ближнем Востоке и присутствиим в Сирии. В середине мая российские силы атаковали Киев при помощи гиперзвуковых ракет «Кинжал». Был поражен зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям