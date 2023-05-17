19Fortyfive: Израиль испугался отправлять Киеву танки из-за ответа России

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, украинские военные, stock
Вероятность, что Израиль отправит Украине танки, невысокая, считает 19Fortyfive Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Израиль отказался отправлять Украине танки, боясь реакции России. Об этом пишет журналист Майя Карлин.

«Крайне маловероятно, что Израиль когда-либо отправит танки Merkava Украине, поскольку еврейское государство опасается геополитических последствий, которые повлечет за собой такой шаг», — сообщает издание 19Fortyfive. Автор отмечает, что власти боятся ответа России в Сирии и других частях Ближнего Востока.

Ранее министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Греция не будет передавать свои танки Leopard 2A6 на Украину, так как это поставит безопасность страны под угрозу. Министр также заранее опроверг всевозможные слухи о передаче Украине различного вооружения. По его словам, основной причиной отказа в помощи является необходимость сильной собственной армии.

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Израиль отказался отправлять Украине танки, боясь реакции России. Об этом пишет журналист Майя Карлин. «Крайне маловероятно, что Израиль когда-либо отправит танки Merkava Украине, поскольку еврейское государство опасается геополитических последствий, которые повлечет за собой такой шаг», — сообщает издание 19Fortyfive. Автор отмечает, что власти боятся ответа России в Сирии и других частях Ближнего Востока. Ранее министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Греция не будет передавать свои танки Leopard 2A6 на Украину, так как это поставит безопасность страны под угрозу. Министр также заранее опроверг всевозможные слухи о передаче Украине различного вооружения. По его словам, основной причиной отказа в помощи является необходимость сильной собственной армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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