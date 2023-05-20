20 мая 2023
19 мая 2023

Суд смягчил приговор челябинцу, убившему любовника за оскорбление Сталина

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил магнитогорцу 9 лет колонии строгого режима Фото:

Челябинский областной суд сократил до девяти лет срок наказания члену избиркома Магнитогорска (Челябинская область), который зарезал друга-инвалида за оскорбление Иосифа Сталина. Приговор вступил в силу.

«Приговор изменили, сократив срок с 10 до девяти лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — пишет магнитогорский портал «Верстов.Инфо».

Как ранее сообщало URA.RU, в день преступления мужчины выпивали в квартире одного из них. В какой-то момент любовник члена избиркома заявил, что им нужно расстаться, он пригрозил придать огласке их связь. В ходе ссоры он также оскорбил Иосифа Сталина, зная, что партнер является его сторонником. В ответ член избиркома взял два кухонных ножа и нанес 16 ударов любовнику. От полученных ран тот скончался.

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Челябинский областной суд сократил до девяти лет срок наказания члену избиркома Магнитогорска (Челябинская область), который зарезал друга-инвалида за оскорбление Иосифа Сталина. Приговор вступил в силу. «Приговор изменили, сократив срок с 10 до девяти лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — пишет магнитогорский портал «Верстов.Инфо». Как ранее сообщало URA.RU, в день преступления мужчины выпивали в квартире одного из них. В какой-то момент любовник члена избиркома заявил, что им нужно расстаться, он пригрозил придать огласке их связь. В ходе ссоры он также оскорбил Иосифа Сталина, зная, что партнер является его сторонником. В ответ член избиркома взял два кухонных ножа и нанес 16 ударов любовнику. От полученных ран тот скончался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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