Суд смягчил приговор челябинцу, убившему любовника за оскорбление Сталина

21 мая 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

Суд назначил магнитогорцу 9 лет колонии строгого режима Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Челябинский областной суд сократил до девяти лет срок наказания члену избиркома Магнитогорска (Челябинская область), который зарезал друга-инвалида за оскорбление Иосифа Сталина. Приговор вступил в силу. «Приговор изменили, сократив срок с 10 до девяти лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — пишет магнитогорский портал «Верстов.Инфо». Как ранее сообщало URA.RU, в день преступления мужчины выпивали в квартире одного из них. В какой-то момент любовник члена избиркома заявил, что им нужно расстаться, он пригрозил придать огласке их связь. В ходе ссоры он также оскорбил Иосифа Сталина, зная, что партнер является его сторонником. В ответ член избиркома взял два кухонных ножа и нанес 16 ударов любовнику. От полученных ран тот скончался.

Челябинский областной суд сократил до девяти лет срок наказания члену избиркома Магнитогорска (Челябинская область), который зарезал друга-инвалида за оскорбление Иосифа Сталина. Приговор вступил в силу. «Приговор изменили, сократив срок с 10 до девяти лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — пишет магнитогорский портал «Верстов.Инфо». Как ранее сообщало URA.RU, в день преступления мужчины выпивали в квартире одного из них. В какой-то момент любовник члена избиркома заявил, что им нужно расстаться, он пригрозил придать огласке их связь. В ходе ссоры он также оскорбил Иосифа Сталина, зная, что партнер является его сторонником. В ответ член избиркома взял два кухонных ножа и нанес 16 ударов любовнику. От полученных ран тот скончался.