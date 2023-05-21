Захарова высмеяла Зеленского за сравнение разрушений в Хиросиме и Артемовске 22 мая 2023 в 02:08 Размер текста - 17 + Мария Захарова раскритиковала слова Зеленского о разрушениях в Бахмуте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского. Ранее украинский лидер сравнил разрушения в Бахмуте (Артемовске) с последствиями ядерной бомбардировки Хиросимы. «Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала слова Зеленского, который на полях саммита G7 в Японии сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском. Ранее Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 на французском правительственном самолете. Агентство Bloomberg писало, что украинский лидер нацелен на встречу с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, визит украинского лидера может «изменить правила игры». В США считают, что Зеленский приехал в Хиросиму, чтобы спасти Украину от ядерного удара. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского. Ранее украинский лидер сравнил разрушения в Бахмуте (Артемовске) с последствиями ядерной бомбардировки Хиросимы. «Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала слова Зеленского, который на полях саммита G7 в Японии сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском. Ранее Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 на французском правительственном самолете. Агентство Bloomberg писало, что украинский лидер нацелен на встречу с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, визит украинского лидера может «изменить правила игры». В США считают, что Зеленский приехал в Хиросиму, чтобы спасти Украину от ядерного удара. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям