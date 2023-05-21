21 мая 2023

Захарова высмеяла Зеленского за сравнение разрушений в Хиросиме и Артемовске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, захарова мария
Мария Захарова раскритиковала слова Зеленского о разрушениях в Бахмуте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского. Ранее украинский лидер сравнил разрушения в Бахмуте (Артемовске) с последствиями ядерной бомбардировки Хиросимы.

«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала слова Зеленского, который на полях саммита G7 в Японии сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском.

Ранее Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 на французском правительственном самолете. Агентство Bloomberg писало, что украинский лидер нацелен на встречу с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, визит украинского лидера может «изменить правила игры». В США считают, что Зеленский приехал в Хиросиму, чтобы спасти Украину от ядерного удара.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского. Ранее украинский лидер сравнил разрушения в Бахмуте (Артемовске) с последствиями ядерной бомбардировки Хиросимы. «Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала слова Зеленского, который на полях саммита G7 в Японии сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском. Ранее Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 на французском правительственном самолете. Агентство Bloomberg писало, что украинский лидер нацелен на встречу с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, визит украинского лидера может «изменить правила игры». В США считают, что Зеленский приехал в Хиросиму, чтобы спасти Украину от ядерного удара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...